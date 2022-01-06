暖暖包剩餘溫就丟？準備一物密封保存 放到隔天依然暖呼呼
隨著天氣變冷，許多人會使用暖暖包，增加一點溫度保暖。然而暖暖包在一般狀況下，無法長期保存，即使沒有用完也必須丟棄，造成浪費行為。最近日本媒體，就分享了如何能夠延長暖暖包壽命的方法。
根據日本媒體「saita」報導，暖暖包的主要原理，其實在於靠著吸入氧氣，與裡頭的鐵產生化學作用，進而出現熱度。因此只要能夠隔絕氧氣，就能一定程度維持住暖暖包的熱度。
而要隔絕暖暖包與外頭空氣接觸，可以選用具有夾鍊的密封袋。由於這種塑膠袋在日常中相當容易取得，隨身攜帶也方便，正好可以發揮功效。
媒體實測，在密封袋中放入已經使用8小時，但還存有餘溫的暖暖包。隔天取出後，只要稍微搖動，暖暖包很快就會復熱。用這種方式，就能有效地延長暖暖包的使用時限。
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