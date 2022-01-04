換個角度切豆腐超好夾 他曝老家秘技網友驚：從沒想到這招

豆腐是一道家常美食，有非常多的烹煮方式，可以滿足各種不同的味蕾。不過脆弱的豆腐，在夾菜時施力不慎就容易碎掉是個缺陷。不過有日本網友，就分享了讓豆腐更好夾起來的方法。

根據日本媒體「FUNDO」報導，日本twitter網友「mamonakumamannu」分享，表示老家教他一種將豆腐分成三角形塊狀的切法。而豆腐在變成三角形後，就很容易用筷子夾起來，不再容易碎掉。

Mamonakumamannu還貼出了豆腐下刀位置的示意圖，以及用筷子夾著切出來的三角豆腐成品。可以看到畫面中的豆腐，確實完好的卡在了筷子上，食用起來方便許多，讓他大嘆「可以把至今跟豆腐奮戰這麼久的時間還給我嗎」。

網友們看了也紛紛回應「喔喔，我超愛豆腐的，居然能這樣夾」、「意外沒有想過有這招」、「我家超愛吃鍋的，這簡直幫了大忙」、「這樣燉煮的時候也不會碎嗎」、「該去買豆腐來切切看了」、「試過了，真的有用耶」、「看到豆腐能用筷子夾好感動」、「學到好東西了」、「看來今天就吃火鍋吧」。