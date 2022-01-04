快訊

新北新莊偵查隊長酒駕遭攔 警分局長震怒拔牌記過撤職

台積電勁揚逾2.5% 台股早盤一度漲逾200點、再寫新高

換個角度切豆腐超好夾 他曝老家秘技網友驚：從沒想到這招

聯合新聞網 / 綜合報導
只要將豆腐切成三角形，就能夠輕鬆用筷子夾起來。圖擷取自twitter
只要將豆腐切成三角形，就能夠輕鬆用筷子夾起來。圖擷取自twitter

豆腐是一道家常美食，有非常多的烹煮方式，可以滿足各種不同的味蕾。不過脆弱的豆腐，在夾菜時施力不慎就容易碎掉是個缺陷。不過有日本網友，就分享了讓豆腐更好夾起來的方法。

根據日本媒體「FUNDO」報導，日本twitter網友「mamonakumamannu」分享，表示老家教他一種將豆腐分成三角形塊狀的切法。而豆腐在變成三角形後，就很容易用筷子夾起來，不再容易碎掉。

Mamonakumamannu還貼出了豆腐下刀位置的示意圖，以及用筷子夾著切出來的三角豆腐成品。可以看到畫面中的豆腐，確實完好的卡在了筷子上，食用起來方便許多，讓他大嘆「可以把至今跟豆腐奮戰這麼久的時間還給我嗎」。

網友們看了也紛紛回應「喔喔，我超愛豆腐的，居然能這樣夾」、「意外沒有想過有這招」、「我家超愛吃鍋的，這簡直幫了大忙」、「這樣燉煮的時候也不會碎嗎」、「該去買豆腐來切切看了」、「試過了，真的有用耶」、「看到豆腐能用筷子夾好感動」、「學到好東西了」、「看來今天就吃火鍋吧」。

日本 火鍋

延伸閱讀

紫色番茄醬、高露潔千層麵 失敗博物館來台策展秀破百件商品

火鍋絕配「沙茶醬加生蛋黃」超美味？ 網道破驚人真相

別被「新年快樂」沖昏頭！年末年初花費多 散財NG行為要避免

捷運打翻飲料…清潔人員「馬拉松式」迅速處理 網讚敬業

相關新聞

樂極生悲！高調爽秀40個月年終 網傳長榮海運員工遭記大過

農曆年前，民眾最關心的就是「年終」大事，昨（30）日長榮海運送出40個月年終的大禮，讓員工一早就笑著清醒，紛紛曬出剛入帳的鉅額獎金，然而晚間就傳出上網炫耀年終的員工遭長榮記過處份，並指出一原因使他「樂極生悲」。

長榮大手筆發百萬年終 員工親曝：3年可領「90個月」

長榮海運受惠於疫情影響，今年獲利超過2000億，在發放年終獎金時「不手軟」，傳出員工平均領到40個月獎金，連一般職員都可以領到百萬年終，陸續有員工秀出轉帳紀錄，告訴網友們「真的可以領到」，一名網友日前PO出「150萬」年終獎金，強調「不是只有高官可以領，而是人人都有」，還預測沒意外的話，明年可再領40個月年終，加上去年的10個月年終獎金，3年總共可領90個月。

換個角度切豆腐超好夾 他曝老家秘技網友驚：從沒想到這招

豆腐是一道家常美食，有非常多的烹煮方式，可以滿足各種不同的味蕾。不過脆弱的豆腐，在夾菜時施力不慎就容易碎掉是個缺陷。不過有日本網友，就分享了讓豆腐更好夾起來的方法。

台灣露營夯？他試過2次不解好玩在哪 內行曝「3致命傷」

這幾年台灣突然興起一股露營潮，不少人會在週末或是連假約朋友家人一起到山林裡野宿搭帳。然而便有網友分享，自己之前去露營時發現有兩大缺點，更直呼不懂那些喜歡去露營的人在想什麼，引發許多網友議論紛紛。

公車司機不忍了！乘客見「告示牌」笑炸：不會通靈啦

不少人出門都會選擇搭乘大眾運輸工具，以省去找停車位的麻煩，就有一位女網友自己某天在等公車時發現，前方一輛公車的擋風玻璃上貼著一張「禁止眼神攔車」的告示牌，她將照片PO網後讓不少網友笑稱「司機不會通靈啦！」

台灣人越來越沒禮貌？ 網友：生活壓力大導致

尊重彼此，禮貌對待他人是美德，台灣也常被外國人稱「最美的風情是台灣人」。但一名網友提及，現在的國人不僅說話沒禮貌，也失去昔日的風度，直言「台灣人越來越沒有禮貌了」，引起網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。