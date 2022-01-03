快訊

新冠疫苗接種受害救濟金創新高 這縣市一名個案獲120萬

沒回台灣...前大使吳進木獲尼加拉瓜國籍遭疑叛國 外交部說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

公車司機不忍了！乘客見「告示牌」笑炸：不會通靈啦

聯合新聞網 / 綜合報導
有女網友分享，自己某天在等公車時發現，前方一輛公車的擋風玻璃上貼著一張「禁止眼神攔車」的告示牌。 圖／《爆廢公社》
有女網友分享，自己某天在等公車時發現，前方一輛公車的擋風玻璃上貼著一張「禁止眼神攔車」的告示牌。 圖／《爆廢公社

不少人出門都會選擇搭乘大眾運輸工具，以省去找停車位的麻煩，就有一位女網友自己某天在等公車時發現，前方一輛公車的擋風玻璃上貼著一張「禁止眼神攔車」的告示牌，她將照片PO網後讓不少網友笑稱「司機不會通靈啦！」

原PO在臉書社團《爆廢公社》分享，自己某天在等公車時，發現一台從泰山開往天母的公車已經緩緩的駛進公車暫停區，然而眼尖的她馬上瞄到公車前方貼著一張告示寫著「禁止眼神攔車」，這讓她忍不住開玩笑地說「大概很多手廢掉的人」。

此文一出，許多網友紛紛留言表示，「給司機挑眉嗎」、「超多這種人，自以為司機懂，啊不就幸好有很多司機人很好」、「這若不是千里眼投胎，應該很難看到眼神」、「確認過眼神，我載到對的人」、「不止禁止眼神，心電感應也要禁止」、「高手在民間，用眼神攔車這樣的絕技真想親眼看看」、「超好笑，司機肯定崩潰很多次了」、「徵大客車司機，需具備心電感應技能」。

更有許多網友留言分享自己搭公車時遇見的誇張事蹟，「很多人都覺得司機會通靈啊～沒按鈴只刷卡或是站起來然後就覺得司機知道他下一站、下下站要下車。結果司機沒停就大罵我都刷卡（站起來了）你不知道我要下車？」、「還有下車死不按下車鈴的，以為站在門口旁邊就是要下車，過站還跟司機大小聲」、「真的一堆～眼神攔車，通靈下車，丟銅板當大爺的……」。

公車 爆廢公社

延伸閱讀

每天記帳存款卻沒變多？想儲蓄「五大記帳要點」不可不知

別被「新年快樂」沖昏頭！年末年初花費多 散財NG行為要避免

好市多名牌衣價格總是更便宜？ 網揭「2個真相」一致認同

每隻貓都有的「白眉毛」超可愛！原因曝光讓網友長知識

相關新聞

樂極生悲！高調爽秀40個月年終 網傳長榮海運員工遭記大過

農曆年前，民眾最關心的就是「年終」大事，昨（30）日長榮海運送出40個月年終的大禮，讓員工一早就笑著清醒，紛紛曬出剛入帳的鉅額獎金，然而晚間就傳出上網炫耀年終的員工遭長榮記過處份，並指出一原因使他「樂極生悲」。

長榮大手筆發百萬年終 員工親曝：3年可領「90個月」

長榮海運受惠於疫情影響，今年獲利超過2000億，在發放年終獎金時「不手軟」，傳出員工平均領到40個月獎金，連一般職員都可以領到百萬年終，陸續有員工秀出轉帳紀錄，告訴網友們「真的可以領到」，一名網友日前PO出「150萬」年終獎金，強調「不是只有高官可以領，而是人人都有」，還預測沒意外的話，明年可再領40個月年終，加上去年的10個月年終獎金，3年總共可領90個月。

台灣露營夯？他試過2次不解好玩在哪 內行曝「3致命傷」

這幾年台灣突然興起一股露營潮，不少人會在週末或是連假約朋友家人一起到山林裡野宿搭帳。然而便有網友分享，自己之前去露營時發現有兩大缺點，更直呼不懂那些喜歡去露營的人在想什麼，引發許多網友議論紛紛。

公車司機不忍了！乘客見「告示牌」笑炸：不會通靈啦

不少人出門都會選擇搭乘大眾運輸工具，以省去找停車位的麻煩，就有一位女網友自己某天在等公車時發現，前方一輛公車的擋風玻璃上貼著一張「禁止眼神攔車」的告示牌，她將照片PO網後讓不少網友笑稱「司機不會通靈啦！」

台灣人越來越沒禮貌？ 網友：生活壓力大導致

尊重彼此，禮貌對待他人是美德，台灣也常被外國人稱「最美的風情是台灣人」。但一名網友提及，現在的國人不僅說話沒禮貌，也失去昔日的風度，直言「台灣人越來越沒有禮貌了」，引起網友熱議。

台大教授揭台劇「華燈初上」2大錯誤 全網跪喊：真沒發現

由林心如、楊謹華主演的台劇「華燈初上」挾第一季熱潮，近日第二季釋出，不少網友趁元旦連續假日一口氣狂追劇。然而，台大政治系教授卻在自身臉書揪出該劇的兩大錯誤，更笑嘆自己「果然不適合追劇。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。