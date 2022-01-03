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公車司機不忍了！乘客見「告示牌」笑炸：不會通靈啦
不少人出門都會選擇搭乘大眾運輸工具，以省去找停車位的麻煩，就有一位女網友自己某天在等公車時發現，前方一輛公車的擋風玻璃上貼著一張「禁止眼神攔車」的告示牌，她將照片PO網後讓不少網友笑稱「司機不會通靈啦！」
原PO在臉書社團《爆廢公社》分享，自己某天在等公車時，發現一台從泰山開往天母的公車已經緩緩的駛進公車暫停區，然而眼尖的她馬上瞄到公車前方貼著一張告示寫著「禁止眼神攔車」，這讓她忍不住開玩笑地說「大概很多手廢掉的人」。
此文一出，許多網友紛紛留言表示，「給司機挑眉嗎」、「超多這種人，自以為司機懂，啊不就幸好有很多司機人很好」、「這若不是千里眼投胎，應該很難看到眼神」、「確認過眼神，我載到對的人」、「不止禁止眼神，心電感應也要禁止」、「高手在民間，用眼神攔車這樣的絕技真想親眼看看」、「超好笑，司機肯定崩潰很多次了」、「徵大客車司機，需具備心電感應技能」。
更有許多網友留言分享自己搭公車時遇見的誇張事蹟，「很多人都覺得司機會通靈啊～沒按鈴只刷卡或是站起來然後就覺得司機知道他下一站、下下站要下車。結果司機沒停就大罵我都刷卡（站起來了）你不知道我要下車？」、「還有下車死不按下車鈴的，以為站在門口旁邊就是要下車，過站還跟司機大小聲」、「真的一堆～眼神攔車，通靈下車，丟銅板當大爺的……」。
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