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台灣人越來越沒禮貌？ 網友：生活壓力大導致

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友認為，台灣人越來越沒禮貌、沒禮節。示意圖／ingimage
一名網友認為，台灣人越來越沒禮貌、沒禮節。示意圖／ingimage

一名網友認為，台灣人越來越沒禮貌、沒禮節。 圖／ingimage
一名網友認為，台灣人越來越沒禮貌、沒禮節。 圖／ingimage

尊重彼此，禮貌對待他人是美德，台灣也常被外國人稱「最美的風情是台灣人」。但一名網友提及，現在的國人不僅說話沒禮貌，也失去昔日的風度，直言「台灣人越來越沒有禮貌了」，引起網友熱議。

一名網友在「PTT Gossiping」提及，以前的台灣人會在結帳，或在上下公車時，對超商人員和司機說「謝謝」，但現在卻很少聽到有人這樣講。原PO認為，禮貌的三個基本原則是指平常跟陌生人交流時，會說出「請」、「謝謝」以及「對不起」，並非指長輩之間的噓寒問暖、或對上屬的恭敬，並向網友提問「有人感覺台灣的社會越來越沒有禮節了？」

不過，許多網友認為，現在的生活狀況導致有這樣的現象，「你讓我生活壓力低個一半我再考慮給路人好臉色看」、「每天壓力大薪水又那麼低，誰還跟你有禮貌」；也有人認為，禮貌應該是發自內心的情緒表達，「言詞虛偽生活只會越來越緊張壓迫」、「台灣特有現象，講話都要加謝謝跟不好意思」、「外國人發現台灣怪現象就是很愛說謝謝」、「台灣人用詞很奇怪，都把謝謝當語助詞用」。

但也有不少網友則認同原PO，「基本的禮節越來越沒有」、「逛街直直走不會靠右也不會閃人的，撞到人裝沒事」、「科技越發達感覺社會越冷漠」、「也越來越少會禮讓他人」、 「早就沒有了，每個人都很自我」、「家教好的還是很有禮貌」。

台灣人 超商 公車 薪水

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