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台大教授揭台劇「華燈初上」2大錯誤 全網跪喊：真沒發現

聯合新聞網 / 綜合報導
《華燈初上》第2部剛熱騰騰上線就登上台灣排行榜。圖／摘自Netflix
《華燈初上》第2部剛熱騰騰上線就登上台灣排行榜。圖／摘自Netflix

由林心如、楊謹華主演的台劇《華燈初上》挾第一季熱潮，近日第二季釋出，不少網友趁元旦連續假日一口氣狂追劇。然而，台大政治系教授卻在自身臉書揪出該劇的兩大錯誤，更笑嘆自己「果然不適合追劇。」

《華燈初上》是以80年代台北條通文化為故事舞台，而台大教授王業立便在近日發文透露，自己看到兒子、媳婦都在看《華燈初上》，便也順便一起追劇，但卻特別注意到本劇的時代背景明明是設定在1988年，卻在第一集就出現「土石流」這個名詞。

他解釋道，「其實『土石流』這個名詞起源於1990年歐菲莉颱風災後，由日本專家引進臺灣；但『土石流』一詞在台灣廣為人知，卻是在1996年重創新中橫的賀伯颱風事件。」隨後，當他追到第16集時又發現，劇中台詞出現「打拋豬」這道著名的泰國料理名稱，但其實這道料理是近幾年才在台灣紅起來，並不是劇中的那個年代。

「（打拋豬）台灣近幾年很流行，但絕對不是在1988年。」王業立除了解釋劇中的2大錯誤外，更以Hashtag笑虧「原來是穿越劇」、「我果然不適合追劇」。

此文一出，許多網友紛紛留言表示，「教授看戲也這麼嚴肅」、「你知道的太多了」、「劇組考究不夠確實」、「完全沒發現，老師好厲害」、「回到未來」。教授也回覆留言補充，現在的劇大多只考究服裝和建築，因此疏忽了有些用詞的時代感。

華燈初上 台大 土石流

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