他拍跨年煙火照卻成悲劇 大樓火光四射網笑瘋：101變911
元旦連假剛結束，不少網友在跨年夜當晚外出，欣賞各縣市施放的新年煙火，有網友分享像是「爆炸現場」的101煙火照片，無奈表示「不會拍照的去拍101煙火，真的會嚇死人」，其他人直呼「101變911」。
有網友在臉書社團「爆廢公社公開版」分享數張101煙火照片，不過成品卻非常悲劇，每張都像是火災爆炸現場，照片中看不到五顏六色的煙火，卻只有紅色火光，就像是整棟101建築物爆炸一般，再加上煙霧瀰滿，更像是火災失事。
其他網友紛紛留言「感覺裡面有哥吉拉」、「有什麼東西要出來了嗎？」、「我以為是恐怖攻擊」、「火箭發射現場」、「高招的拍照技術，居然可以拍成失火」、「感覺像拍電影：火燒摩天樓」、「超像燒起來」、「這個會上國際新聞」、「哥吉拉來了！」、「發爐囉，會旺！」
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