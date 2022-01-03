他拍跨年煙火照卻成悲劇 大樓火光四射網笑瘋：101變911

服飾品牌思夢樂在全台各地都有開分店，但服飾業競爭大，消費者也有多種選擇，日前一名網友好奇「思夢樂到底是跟靠哪個族群在支撐？可以越開越多間，都開設在精華地段」。對此，網友指出「商品品質」、「價格便宜」是關鍵，而且環境舒適又好停車，跟其他服飾店有差。

2022-01-01 11:35