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他問台中最讚美食…網齊推「蘿蔔糕」 在地人：加一味最好

聯合新聞網 / 綜合報導
許多網友狂推台中必吃「第二市場蘿蔔糕」。示意圖(報系資料庫照片）
許多網友狂推台中必吃「第二市場蘿蔔糕」。示意圖(報系資料庫照片）

現在國旅正夯，許多人已經在規劃年假要去哪旅遊，日前有一名網友好奇問「台中有哪些食物是驚為天人的美食？」指出自己要帶朋友來台中玩，底下留言狂推「第二市場蘿蔔糕」，但網友看法不一，有人認為「過譽」，笑稱每樣料理都「加東泉辣椒醬」最有台中口味。

一名網友在PTT發問，想找「台中不為人知的美食」，不論甜點或鹹食都可接受，請求網友推薦。對此，馬上有許多網友推「第二市場蘿蔔糕」，連續7則留言都狂推「蘿蔔糕」，稱一定要吃「第二市場三樣」，那就是菜頭粿、蛋跟米腸，大讚「第二市場蘿蔔糕還不錯，好像老一輩的都說三樣」。

但也有人認為蘿蔔糕不好吃，直言「不要害人家」、「你先吃完第二市場蘿蔔糕，其他東西就會變美食」、「推蘿蔔糕的拜託不要丟台中人的臉好嗎？」、「跟早餐店沒差的蘿蔔糕竟然會變名店」、「第二市場蘿蔔糕，吃完以後就沒朋友」。

還有網友推各式料理，像是越南法國麵包、張家炸雞、科博館水煎包的芋頭餅、逢甲丹丹香蔥油餅、逢甲家家福甘梅薯條、南區無名湯包、陳沙茶火鍋、佳賓蒸餃館的什錦燴飯，還有人幽默表示，先買一罐東泉辣椒醬最好，「就能享受台中口味」。

台中市 小吃

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