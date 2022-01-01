他好奇思夢樂消費客群 網友列優勢「CP值極高」
服飾品牌思夢樂在全台各地都有開分店，但服飾業競爭大，消費者也有多種選擇，日前一名網友好奇「思夢樂到底是跟靠哪個族群在支撐？可以越開越多間，都開設在精華地段」。對此，網友指出「商品品質」、「價格便宜」是關鍵，而且環境舒適又好停車，跟其他服飾店有差。
一名網友在PTT表示，「思夢樂在苗栗、新竹都可以看到門市，而且越開越多間，地點都選在精華位置，到底是靠哪個族群在支撐？」
對此，有網友指出「很多婆婆媽媽會買」、「我媽超愛」、「我家人超愛逛」、「家人必備的店」，也有人曝「思夢樂」受歡迎的原因，在於「衣服質感不錯」、「價格便宜」這兩點，大讚「東西品質跟價格便宜到你不自覺會買回家，妻小跟你說想買，也完全沒有拒絕的理由，寬敞好逛你也不會煩躁，然後不自覺兩三千也不見了」、「CP值很高啊，很多衣服價格逼近菜市場價了」。
還有人表示，思夢樂的優勢是「買小孩的衣服」，指出「幼兒、青少年的衣服穿幾次就因為長大而丟掉，思夢樂的價格很低，是帶妻小過去，他們會開心，而且荷包又不會痛的CP值店家」、「買小孩的衣服讚！」。
也有專業網友曝思夢樂的隱藏優勢，就是環境舒適又好停車，大讚「好停車就贏很多對手」、「每間都附停車場」、「以前停車免費，今年去逛發現開始收費了」、「便宜品質又好，店面乾淨舒適」、「有些分店廁所比百貨公司還乾淨高級」、「廁所很讚」、「廁所有免治馬桶」。
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