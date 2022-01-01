101煙火點亮夜空！女坐男生肩頭遮後方視線 他氣炸：誰要看妳屁股？

台北市跨年夜不會缺少101煙火，這次主題為「迎向美好未來」，打出1萬6000發煙火，總時長360秒，吸引許多民眾到場觀看，不過有網友則抱怨有人在煙火倒數的時候，直接坐在友人的肩膀上，被後面人抱怨還堅持不下來，讓原po氣炸。

台北市每年都會有跨年煙火施放，本次主題為「迎向美好未來」，主要因為人類這兩年受到新冠肺炎疫情影響，全球人類尚未恢復正常生活，人們也變得壓抑，所以想藉由這次跨年煙火向世人傳達療癒氣息，打出1萬6000發煙火，總時長360秒，更設計全球首次在高樓架設展演的「動態展翅煙火」與「高空愛心煙火」。

昨天雖然現場雲霧偏多，但還是不減民眾到場觀看的熱情，但有網友在臉書「爆廢公社二館」抱怨，自己在看煙火的現場，有一位女子直接坐在同行友人的肩膀上，倒數一分鐘時，直接讓大家看屁股，擋住後面人的視線，後面的人都氣炸叫她下來，結果當事人卻完全不理會他人。

其他網友看到也氣炸，紛紛留言替現場民眾抱不平，「這時候就要來個拜觀音」、「最討厭這自私的人了」、「快使出千年殺對付她」、「找一張更高的椅子跟她比高下」、「怎麼會有那麼不要臉的臉啊」、「這種的很想踹那個男生，讓他們兩個一起跌倒一起出名」、「並沒人想看她屁股好嗎？」。