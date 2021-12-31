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長榮大手筆發百萬年終 員工親曝：3年可領「90個月」

聯合新聞網 / 綜合報導
長榮海運今年給大紅包，員工最高拿到四十個月的年終獎金，羨煞旁人。本報資料照片
長榮海運今年給大紅包，員工最高拿到四十個月的年終獎金，羨煞旁人。本報資料照片

長榮海運受惠於疫情影響，今年獲利超過2000億，在發放年終獎金時「不手軟」，傳出員工平均領到40個月獎金，連一般職員都可以領到百萬年終，陸續有員工秀出轉帳紀錄，告訴網友們「真的可以領到」，一名網友日前PO出「150萬」年終獎金，強調「不是只有高官可以領，而是人人都有」，還預測沒意外的話，明年可再領40個月年終，加上去年的10個月年終獎金，3年總共可領90個月。

除了先前在PTT流傳的「長榮年終獎金」截圖外，一名女網友也在Dcard貼出150萬的「長榮海運獎金」，指出「我只是一個小職員，就領到40個月的年終了，我同事也都是領40個月，有些遲到、早退的人，可能領到36個月」，她強調「新聞寫的都是真的，不是只有高官可以拿年終，而是人人都有」，並貼出「150萬」的薪資獎金。

原PO還透露，去年長榮集團年終也發10個月，明年業績也會跟今年差不多，所以沒意外的話「年終也是40個月」，這三年可拿到90個月年終獎金。她指出，在長榮海運上班「正常上下班，偶爾加班，工作很輕鬆」，只要熬過第一年，就可以像公務員一樣領薪水，只要別犯嚴重錯誤，就不會被裁員。

文章曝光後，網友紛紛在底下喊「直接財富自由，薯條加大不用考慮」、「恭喜」、「已羨慕」、「怎麼應徵的？好羨慕啊！」、「我也要進去！」、「年薪百萬了，好爽喔」、「還在上班的我流下眼淚」、「現在想怎麼進是不是晚了」、「在科技業輪班結果一整年也才快200萬」、「你的年終跟我整年加班的年薪差不多」。

但也有網友表示，「年終獎金不是人人都有，朋友在長榮海運當海勤，就沒有領到40個月年終獎金」，原PO則回應「年終獎金只會發給陸勤，陸勤人人都有，但海勤是約聘制度，所以不會有年終獎金」。

長榮 年終獎金 長榮海運

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