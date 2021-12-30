影／笑開懷！父子剷積雪變互丟互毆 好感情讓網友超羨慕

強烈冷氣團襲擊日本，許多地區都出現大雪氣候，積雪也對許多民眾造成困擾。不過最近一位日本網友，拍下了一段家人趁著除雪時，一同在雪中遊戲的影片，充滿活力的樣子引起許多人的迴響。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「yangeponpon4」最近分享一段影片，畫面中有兩位穿黑衣的男子，本來看起來正在剷雪。然而右邊的那位在影片開始時，卻突然把剷起來的雪，丟向左邊的人。而對方也不干示弱，抓準空隙也剷雪回擊，形成一場雪中的大混戰。

兩人不斷發出笑聲，顯然玩得相當開心。這兩位打雪仗的男性，其實正是yangeponpon4的弟弟和父親。yangeponpon4表示有時他自己也會加入，三個人一起打雪仗。透過這些影片，讓他們親子間的好感情，顯得一目了然。

許多網友就紛紛回應「太開心了吧」、「能有這種日常真的很幸福」、「有時人碰到雪真的會變青春」、「好羨慕喔」、「你們是最棒的父子」、「背景看起來很冷，但影片卻很溫暖」、「好像小學的男生喔」、「簡直像在海邊嬉戲的情侶」、「開心比什麼都重要」、「我也想加入」、「真的是很棒的影片」。