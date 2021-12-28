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日本超巨大牡蠣「令和怪物」近20公分長 網友試吃「像暢飲大海」

聯合新聞網 / 綜合報導
日本岩手縣養殖出尺寸驚人的巨大牡蠣，網友嚐鮮後讚美味不打折。圖擷取自twitter
日本岩手縣養殖出尺寸驚人的巨大牡蠣，網友嚐鮮後讚美味不打折。圖擷取自twitter

牡蠣是許多人愛吃的海產，不只台灣相當常見，在日本也非常受歡迎。最近有位日本網友，就在外頭買了牡蠣準備回家大快朵頤。然而他買到的牡蠣，尺寸卻太過異於常態，在網路上引起一陣討論。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter網友「MitsuPongPong」最近分享，表示他有次去超市時，意外發現店家正在販售一種尺寸非常巨大，號稱是「令和的怪物」的牡蠣。從畫面中可以看出，這顆牡蠣足足是網友的手兩倍大，實際測量長度大約接近20公分，一顆則要價450日圓（相當於新台幣109元）。

業者表示，這種牡蠣是在岩手縣大船渡灣養殖的，因為用特殊的方法，才會長到現在如「怪物」般的尺寸。在幫它取名字時，最後選用了岩手棒球選手佐佐木朗希的稱號「令和的怪物」命名。MitsuPongPong則在試吃之後，表示尺寸雖然巨大，但牡蠣該有的美味一分不減，就像是暢飲大海一般。

網友看了也紛紛回應「好大！！」、「這真的是牡蠣！？」、「怪物啊」、「這也太便宜了吧」、「賣四位數日幣都不奇怪」、「我還以為照片是用了什麼遠近法拍的」、「好想吃吃看啊」、「要怎麼吃才是個問題」、「到底是長了幾年的尺寸」、「昭和年長到現在的吧」、「三倍大的牡蠣」、「這超棒的，小時候常吃」。

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