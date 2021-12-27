會想念當年霸王級寒流「浪漫雪景」嗎？ 網友們哀嘆：是災難

還記得2016年的霸王級寒流嗎？近日受到大陸冷氣團影響，全台溫度狂降，讓不少人都直呼「好冷」。對此，便有網友想到2016年的「霸王級寒流」，更表示十分懷念當時許多山區都下雪的樣子，十分浪漫。

原PO在PTT以「會懷念台灣2016的霸王寒流冬天嗎？」為題發文分享，還記得2016年是台灣近幾十年來最冷的一個冬天，當時印象最深刻的是連台北都市平地都只有5度，腳踩在地板上五分鐘就快凍傷了，甚至有一點高度的山區都在下雪，讓全台陷入瘋狂的幸福裡，但自從那次之後，冬天溫度節節上升，今年甚至最冷也不過13度，讓他不禁好奇「有人也很懷念2016年的霸王寒流冬天嗎」？

此文一出，便有許多網友回憶表示，「那年連海拔410公尺的文化大學都下了雪」、「只記得冷到只想在房間爽爽吹暖氣」、「那一年看到台北0度我還以為app當機」、「2016年的霸王寒流真的很強」、「2016年那波很多低海拔的山區都下雪了」、「內湖下雪那次，冷到大家都外出賞雪了」、「2016那波強的是很多矮山都下起雪來」。

但也有網友表示，「不會，冷死了」、「學測冷到爆==」、「別啊太恐怖了」、「其實是一場寒災」、「不要啦，台灣人不適合那種氣候啦」、「爆磁磚，懷念個屁」、「懷念個屁，那年在宿舍超痛苦，根本不會想再來一次，冷到是一場噩夢」、「怎可能懷念，X的快凍死…」、「那年我人在成功嶺，超冷」、「第一次騎摩托車，雙手痛到受不了」、「那天剛好收假回部隊，冷到哭」。