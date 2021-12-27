收到「5元支票」他苦惱怎麼花 過來人：兌現小心虧錢

收到一張「5元支票」該怎麼使用呢？近日有一名陳姓民眾苦惱兌現方式及用途，不少過來人提醒「領這張支票可能不只5元」，還有眼尖網友驚嘆「過份的是還蓋了3天後才能領的黑線」。

該民眾在臉書社團「爆廢公社二館」發文求助，「這個要怎麼花呢？」，並附上一張「5元支票」照片，有眼尖網友發現「過份的是還蓋了3天後才能領的黑線」，可見支票左上角有雙平行斜線，記號中間註明BANK屬於「劃線支票」，只能存入戶頭兌現。

大家紛紛猜測來源「看就知道保險退費，保險公司不能掛帳，在財務那要退的保費只能開票給客人」，但也有人認為這是「政府退稅的方式」，更抱怨「我領過3元支票！X為了這3元去銀行（油錢都不止了）記得是退稅支票」。

不少過來人提醒，若親自跑一趟銀行兌現可能虧本「禁背（支票）只能銀行存，開個車到銀行的油錢超過5元了」、「先花10元油錢，再到銀行排30分鐘，存到戶頭」、「有些銀行存收票據還要收5元手續費」、「我100多塊都沒有領了」。

網友們索性安慰受款人，提供各種幽默點子「再收集22999999張你就有1億5千萬了，開心嗎？」、「拿來撕的，第一次撕支票有沒有很過癮」、「花幾百買個漂亮的相框框起來，為寄給你這5元，郵票錢都還超過多多」、「重點騎腳踏車去銀行，沒事的話排一下隊，回程再自己貼一下錢買一杯飲料」。