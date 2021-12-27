西門萬年大樓美食街必吃店？ PTT網友推這3家

台北西門町萬年大樓營業時間已久，美食街有不少知名老店，PTT網友討論「必吃店家」，不少人狂推老山東、店小二、加爾各答等，但許多網友抱怨，萬年大樓美食街環境髒亂，寧願吃街上的路邊攤也不會想光顧。

PTT網友詢問「萬年大樓B1最好吃的是什麼？」他表示，「聽聞萬年大樓美食街有不少好吃的東西，也有不少名店的樣子，那其中最厲害的是哪一家？哪一家必吃？」

其他網友紛紛留言「老山東」、「老山東，紅燒牛肉麵跟肉涷必點」、「我都吃牛排」、「有一家賣排骨飯，炒飯、鍋貼不錯」、「加爾各答印度料理」、「牛排跟天婦羅」、「吃便宜就店小二」、「唯一推薦店小二」、「印度咖哩」、「店小二、加爾各答、天婦羅、天婦羅對面的」、「金園排骨飯」。

但也有網友說「髒亂到不行，寧可到大街上找吃的」、「這年代還會去萬年的應該都新北人或其他縣市的人吧」、「大樓老舊，環境衛生難維持」、「我都吃隔壁肯德基」。