洋男各方面勝過台男？網友分享經驗：誰說的

愛情不侷限雙方國籍，現今有不少西方與東方在一起的情侶。一名網友提及，無論是外國男生的身材樣貌、文化底蘊、生活情趣都比台灣男生還要好，如果自己是女生的話，一定優先選擇洋男，直言台女跟台男交往、結婚的，是否在做善事？引起許多網友討論。

一名網友在「PTT Boy-Girl」提及「洋男全面屌打台男」，原PO分析，西方男生的五官、身高、收入都勝過台男，有嫁給義大利、英國跟美國的大學同學，發現她們的外國伴侶都熱愛料理，熱衷下廚；而全球認證的暖男有國外演員基努李維、克里斯漢斯沃等，但台灣有王力宏。原PO直言，如果自己是女的，一定優先選洋男，「許多中上的台女還是跟台男交往甚至結婚，是不是在做善事？」

但許多網友認為，外國人不一定是完美的，「大學有跟美國白人住過，超沒衛生又不打掃，還有超重的狐臭腳臭」、「很多白人男都是沒文化沒學歷，靠膚色跟語言騙吃騙喝的」、「洋男在台灣的多半是母國的魯蛇」。

也有網友回應，「本來就各有好有壞，我約會過的美國男生都不錯」、「外貌我覺得帥就是帥不分亞洲還是西方，但是洋男比較重視體態跟穿著」；也有人認為，並非每個人都崇洋，「不會啦，外貌部分我還是比較喜歡亞洲臉孔多於西洋臉孔」、「一般女生還是會喜歡同國情的男生」、「真的會跨文化人種去交往的，終究還是少數」。