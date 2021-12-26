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高中生打疫苗靠1招露肌兼撩妹 護士很接受：給我們帶來小開心

香港01 / 文．安祖娜
有台灣護士發文，指早前到高中為學生注射疫苗時，獲男生們在手臂寫上感謝字句「告白」，感到欣慰又驚喜。 圖擷自「爆廢公社」
有台灣護士發文，指早前到高中為學生注射疫苗時，獲男生們在手臂寫上感謝字句「告白」，感到欣慰又驚喜。 圖擷自「爆廢公社」

與病毒共存成為新常態，各地也呼籲民眾注射疫苗減低風險。台灣有護士近日分享工作小確幸，表示到高中為學生注射疫苗時，遇到許多男學生在接種疫苗的手臂上寫下「感謝文」，大露肌肉兼花式「撩姐」，令忙着工作的她們感到非常驚喜，直言「打了大半年的疫苗，第一次覺得這些小孩令人窩心」。

該名台灣護士於facebook群組「爆廢公社」發文，指昨日被派至1間高中，為學生們注射第二劑BioNTech疫苗，沒想到竟迎來窩心驚喜。她指如常為1名男學生掀起衣袖時，看到其手臂上有文字，起初還以為是紋身，仔細看才發現是「撩姐文」。

有台灣護士發文，指早前到高中為學生注射疫苗時，獲男生們在手臂寫上感謝字句「告白」，感到欣慰又驚喜。 圖擷自「爆廢公社」
有台灣護士發文，指早前到高中為學生注射疫苗時，獲男生們在手臂寫上感謝字句「告白」，感到欣慰又驚喜。 圖擷自「爆廢公社」

原來男生們為了接種疫苗「早有預備」，預先在手臂上以原子筆寫下給護士的「告白」及感謝說話，如「護士，我不想努力了」、「謝謝姐姐，愛妳喔」等等，令樓主看到後忍不住笑出來。

這時男生再表示「後面還有喔」，她才得知正在排隊打針的同學們也在手臂上寫下文字，包括「愛吃火鍋，一起嗎？」、「單身男子漢，加我ig」、「護理師，你是我的小可愛」等等，大騷「小鮮肉」之餘更同時「撩姐」。

男生們為了接種疫苗「早有預備」，預先在手臂上以原子筆寫下給護士的「告白」及感謝說話。 圖擷自「爆廢公社」
男生們為了接種疫苗「早有預備」，預先在手臂上以原子筆寫下給護士的「告白」及感謝說話。 圖擷自「爆廢公社」

原本因繁忙工作而感到疲累的樓主看到男生們的告白，頓時感到驚喜又可愛，安慰表示：「感謝，這些小朋友給我們帶來小開心。畢竟打了大半年的疫苗，第一次覺得這些小孩令人窩心。」

網民看過樓主分享的相片，紛紛大讚男生們非常懂姐姐的心，「這所學校真的是很懂玩」、「現在的小孩真的愈來愈會撩了」、「很有創意並表達感謝的學生，讚」；也有人笑稱「看你們這麼有心，等等護士姊姊換一支粗的打喔」、「打完針要搓掉那邊的筆迹，想了就刺激」。

不過有任職護士的網民卻不建議大家模仿，指以酒精消毒時油墨會暈開，「別造成不必要的困擾，消毒的目的就是怕感染。小孩子無心之過，出發點是好的，只是他們不知道可能出現的問題，不要學他們，一句『謝謝、辛苦了』就足夠」。

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文章授權轉載自《香港01》

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