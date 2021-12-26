她花千元買這東西當交換禮物怕被嫌 網友曝關鍵「要看人」

許多人會在聖誕節玩交換禮物，感受佳節氛圍與拆開禮物的驚喜，通常大家會規定金額，怕交換到的商品價值不如預期。近日有一名網友表示，她公司要玩交換禮物，約定金額為500元，原PO買了摺疊浴缸當交換禮物，但物品太大，於是想參考網友意見，眾人看到後，有些人認為「很雷、造成別人困擾」，有人則覺得「還不錯！」

一名網友日前在Dcard表示，她跟公司同事玩交換禮物，買了一個摺疊浴缸，全長138公分、寬度62公分，高度52公分，經查此摺疊浴缸，網路定價約2000-2500不等，超出公司預定的500元額度。

一名網友表示，她買了超過500元的交換禮物，但很擔心抽到的人不喜歡。圖擷自 Dcard

原PO表示，她很怕收到這個交換禮物的人會生氣，因為商品體積有點大，摺疊起來也沒辦法放在機車上，得要開車來載才方便，儘管禮物價值已經超過定價，還是擔心抽到的人會不高興。原PO指出「願意幫忙抽到的人開車載回家」，但好奇問「抽到的話會覺得困擾嗎？」網友指出「這禮物很看人，有些人覺得雷，有些人覺得很棒」。

文章曝光後，掀起正反論戰，有人認為「很雷」，直言「感覺不實用」、「好佔位子」、「家裡很大的人就會加浴缸了，很佔空間」、「大型垃圾」、「租雅房的直接哭出來」、「為什麼明明有想到會很難載，或是可能會雷，還要買這個當交換禮物？」、「不會生氣，但是會直接丟掉」、「很特別，但很大的機率用不到，或者不想用」、「雷到爆炸，我會毫不留情當場開放認領」。

另一派網友覺得「還不錯用」，稱讚「滿酷的欸」、「我也買了一個，前幾天收到了，泡澡很讚，我覺得是好禮物」、「我覺得不錯啊」、「這很貴吧！應該不止500」、「我超想要」、「我會想要，我家沒有浴缸超傷心的」、「我自己一直很想買這個」、「我超愛」、「好酷！如果我收到會試看看泡澡」、「我抽到會超開心耶！很想泡澡」。