這不是地瓜！他分享超罕見水果 網讚好吃：但吃太多會烙賽

台灣水果品種眾多，大多是民眾叫得出名字的，但也有一些是很罕見的水果。有一名網友在《Dcard》貼出一張照片，他以為是地瓜，但媽媽卻說那是「雪蓮果」，讓他聽了一頭霧水，有老饕就表示雪蓮果多汁很好吃，但不能吃太多。

從原PO貼出的照片看到他手上拿的東西，外型和地瓜沒有兩樣，表皮也是土色，不說真的會讓人誤以為就是地瓜。原PO日前在家裡看到想蒸來吃，沒想到媽媽卻說「欸…那不是地瓜啦，是雪蓮果！」還說這是在山上買的，一般外面好像看不到，而且把皮削好後，果肉呈現金黃色，讓原PO笑說「根本就是地瓜」。

至於口感和味道，他說很像在吃生的紅蘿蔔，只是水份比較多，就像是不甜的水梨，而且還可以拿來煮湯。

照片引起不少人熱議，「上次去落羽松的路上有人在賣，真的超像地瓜」、「這拿來煮湯超好吃的喔！我是沒單吃過」、「之前吃超甜的欸，像水梨」、「我都叫它天山雪蓮，很好吃，可是性寒」、「蛤？我超愛欸，根本就是超多汁水梨，但一次不要吃太多會烙賽」、「雪蓮果不是水果噢，它是根莖蔬菜，比較類似蘿蔔」。

根據《維基百科》解釋，「雪蓮果」正式學名叫「菊薯」，是一種菊科多年生草本植物，菊薯的塊根含有豐富的水份與果寡糖，嚐起來又甜又脆，也可以當做水果食用，在台灣市場裡會以「地下水果」或「天山雪蓮」的名稱來販賣菊薯的塊根，實際上菊薯和雪蓮花是兩種不同的植物。

《每日頭條》也報導，「雪蓮果」含有大量水溶性纖維、較高的果寡糖和20種人體必須的胺基酸，還含有鈣、鐵、鋅等微量元素和豐富礦物質，屬低熱量食品，具有清涼退火、清血解毒的功效。不過雪蓮果也有副作用，腸胃不好的人吃太多會出現胃寒、腹瀉等症狀。