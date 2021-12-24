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400萬人年薪不到50萬⋯他納悶問「這麼多？」 網曝1例掀熱議

聯合新聞網 / 綜合報導
主計總處23日公布2020年受僱員工全年總薪資中位數為50.1萬元，代表有近半數受僱者低於這個水平，即月薪不到4.2萬元。圖／聯合報系資料照
主計總處23日公布2020年受僱員工全年總薪資中位數為50.1萬元，代表有近半數受僱者低於這個水平，即月薪不到4.2萬元。圖／聯合報系資料照

行政院主計總處23日公布「2020工業及服務業受僱員工全年總薪資中位數」為50.1萬元，即有半數的受僱者年薪在50.1萬元以下、月薪不到4.2萬元，估計人數約為405萬人。對此，有網友發文詢問「年薪不到50萬的人真的這麼多嗎？」引起熱烈討論。

一名網友在PTT發文表示，根據主計總處公布的數據，顯示全台灣有400萬人左右年薪都低於50萬元，換算下來一個月的薪水連4萬元都不到，但整體受僱員工也才1100多萬，意味著將近一半的人都在中位數水平之下，讓他有些懷疑地問起「所以走在路上放眼望去，一堆人連這水準都達不到嗎？」

文章曝光後掀起討論，許多網友都指出「薪資與實際所得不完全相關」，留言「這年頭都比資產了誰跟你看收入，住豪宅需要算你月薪多少嗎？」、「這些是有報稅的，可能低報」、「很多行業不用開發票的，你根本不知道他收入多少」、「你該想的是有多少是沒申報或不用申報的」。

其中，一名網友回文分享，「之前和一個阿姨很熟，有次她說新的報稅系統不會用，我幫她看了一下，繳的稅比我還低，依稅法來看可能年收入連50萬都不到，我幫她操作完系統以後順便繳房租給她」，點出其實確實有許多行業無法透過薪資統計來推算實際所得金額，其他人看了紛紛苦笑道「笑著笑著就哭了」、「這篇太寫實」。

不過也有不少人認為低薪普遍的確是事實，留言「雖然覺得是多數人低報，但看了身邊的人不得不承認低薪問題」、「我升上主管級薪水也才4萬多」、「餐飲、服務業一大堆連40萬都不到吧，這些行業又是佔大多數的」、「就真的啊，而且還找不到工作」、「之前跑外送4、5萬元大家不就在喊好高」、「服務業薪水低得可怕」。

薪資 PTT 薪水

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