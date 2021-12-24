她求助「不用切開瓶身也能擠到最後一滴」 這方法最多人用

家中通常都有不少的瓶瓶罐罐，例如乳液、洗髮精、沐浴乳等等，有些比較節儉的人會想辦法用得乾淨一些，一名女網友就在臉書抱怨每次用到最後都很有壓力，永遠擠不到底層，於是上網求助鄉民們「如何不用分屍瓶子也能擠到最後一滴？」

從原PO在「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出的照片看到，她用剪刀將乳液的瓶子剪開一半，並表示自己是勤儉持家的家庭主婦，當然要用到一滴都不剩，不過每次到最後都只能「分屍」瓶子才能撈到。原PO想問鄉民們「有沒有生活智慧王，不用分屍瓶子也可以擠到最後一滴？」

多數人和原PO一樣都會剪開瓶子，不過也有不少人建議可以將瓶子倒過來放，「我是直接分裝到倒掛瓶用」、「我用倒立瓶蓋架～很方便」、「跟我一樣的困擾！不過我是倒著放讓它往下流到瓶口，再挖出來用囉！還可以用一陣子呢」、「拿個穩重的杯子直接倒扣讓它流出來，最後剩下在瓶口的部分，用手指頭就能抹出來了」、「我都把那支吸管拔掉，然後倒著放（會往頭部聚集），然後再按壓頭就會擠出來了」。

還有網友分享其他方法，「快用完時加一點化妝水或絲瓜水等等進去稀釋，倒著放比較容易流出來，打開蓋子倒出來」、「我是用開水稀釋，第一次用完，再稀釋第二次（記得要上下猛力搖晃均勻）」、「我是分裝到小瓶子去（分裝瓶在無印良品買），或是可以用臉部的乳霜空瓶分裝」、「倒不出來就剪開來用挖的，怕污染可以用乾淨化妝品挖勺挖、分裝到真空容器用擠的擦手腳」。