她拿媽媽寄來的香菇煮湯 一切下去「流出餡」好傻眼

子女在外地讀書，父母總擔心孩子吃不飽、穿不暖，常會寄些生活用品、食材給他們。一名女網友日前表示，她離鄉背井到高雄讀書，媽媽前幾天寄了蔬菜給她，要讓她補充營養，沒想到她把洗好的香菇切開時，發現「不對勁」。

一名網友在Dcard發文表示，她到高雄讀大學，媽媽前幾天寄了蔬菜過來，看到裡面有香菇，於是打算煮一鍋香菇湯，沒想到她拿出來洗好，放到砧板切開後，發現根本不是香菇，而是「香菇造型的流沙包」。

一名網友分享，她切開媽媽寄來的香菇，發現其實是「香菇造型的流沙包」。圖擷自 Dcard

文章曝光後，許多網友笑稱「怎麼那麼可愛還清洗」、「藍瘦香菇」、「好好笑」、「有笑有推」、「媽媽給的驚喜」、「太逼真了吧，我還以為黃黃的是真香菇病變，好白癡」。

也有網友好奇「清洗的時候，觸感不會覺得不對嗎？」、「正常的香菇下面跟外面的紋路不一樣，而且真正的麵粉類食物就算是冷凍的碰到水也會爛掉」，原PO補充說明「洗完後才發現怪怪的，因為它不止滴水還會吸水」。

還有吃過的網友指出「這個沒有長的很像香菇」、「這個好吃」、「我有吃過芝麻口味的，還不錯吃」、「這個很好吃」、「我也有吃過這個！做的超容易讓人誤會，咬一口才肯相信是流沙包」。