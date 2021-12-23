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高中生打BNT手臂滿滿「撩妹金句」 網笑：怎麼沒放QRcode

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友表示，日前去某高中幫學生施打BNT疫苗時，當學生捲起袖子竟收穫意外驚喜。圖／翻攝自爆廢公社
一名女網友表示，日前去某高中幫學生施打BNT疫苗時，當學生捲起袖子竟收穫意外驚喜。圖／翻攝自爆廢公社

國內青少年陸續開打第二劑BNT，然而，就有一名女網友表示，日前去某高中幫學生施打BNT疫苗時，當學生捲起袖子竟收穫意外驚喜，讓她忍不住大呼「這些小孩...令人窩心」。

這名女網友在臉書社團「爆廢公社PO文表示，去某高中施打BNT第二劑疫苗時，學生一掀開袖子，竟在手臂看到滿滿的字，上頭寫著「護士，我不想努力了」、「謝謝姐姐，愛你喔」、「護士，你我小可愛」，讓原PO直呼「感謝，這些小朋友給我們帶來小開心，打了大半年的疫苗，第一次覺得，這些小孩...令人窩心」。

不少網友看到照片後，紛紛笑說「太撩人了」、「很可愛，為打疫苗緊張氣氛增添一點趣味」、「竟然沒人留LINE ID」、「怎麼沒放QRcode」、「小鮮肉好療癒」、「很搞笑欸，不過也證明這些孩子很窩心」。

BNT 疫苗 爆廢公社

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