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李靚蕾再發千字文！ 網曝「蕾神第5鎚」簡單明瞭版：3句看懂

聯合新聞網 / 綜合報導
王力宏與妻子李靚蕾婚變鬧得沸沸揚揚，李靚蕾23日再度發布長文回應，強調希望一切回歸平靜。本報資料照片
王力宏與妻子李靚蕾婚變鬧得沸沸揚揚，李靚蕾23日再度發布長文回應，強調希望一切回歸平靜。本報資料照片

王力宏前妻李靚蕾17日公開自己在婚姻中遭受的不平等待遇，並揭露王力宏的不忠行徑，在王力宏道歉認錯、承諾將豪宅房產過戶贈與後，李靚蕾今（23）日下午再度拋出第5篇長文，強調自己不會接受房子，並表示她至今仍未得到一句真誠的道歉。消息傳開後，有網友認為「蕾神第5鎚」的戰力不高，並列出李靚蕾最新聲明的3重點「簡單明瞭版」。

王力宏與李靚蕾的婚變話題成為全台焦點，其他多位藝人也捲入這場風波。今日李靚蕾發布事件延燒以來的第5篇文，內容提到她決定公開一切，是別無選擇的決定，且即使到現在，她仍沒有得到一句真誠的道歉；至於網友質疑她是為了錢財，李靚蕾表示，她不會接受王力宏的房產贈與，並相信司法會給予她和孩子合理的財產分配，最後她也說，希望一切能盡快回歸平靜。

針對李靚蕾的聲明，有網友在PTT發文指出，他認為相比前面4篇長文控訴，這一波蕾神之鎚的攻擊力明顯平淡許多，簡單來說只有三大重點，分別是一、我會逼王力宏出來是希望他有機會改進成好爸爸、當孩子榜樣二、我要的是王力宏的道歉，至於房子我不需要、我沒有要錢，法院判給我多少就多少三、大家可以散戲了，抱歉最近鬧那麼兇

文章曝光後掀起熱烈討論，其他網友也紛紛推敲「感覺後面的戲應該是還有」、「她就是要讓大家認清王力宏啊，順便得到該有的道歉」、「重點是贈與的方式房子她不會要，這要繳所得稅，又不是傻了」、「她不要贈與，要法院公平的合理分配」、「本來就是要個道歉和交代」、「但是贈與不要，上法院真的拿的到嗎？」、「反正就是一定要證明是力宏的錯」。

李靚蕾 婚姻 PTT 王力宏

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