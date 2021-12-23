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大家為何對王力宏事件很激憤？ 眾人直指1主因：騙很大

聯合新聞網 / 綜合報導
王力宏。圖／聯合報系資料照
王力宏。圖／聯合報系資料照

演藝圈優質偶像王力宏驚爆離婚，震驚所有人，沒想到前妻李靚蕾更爆料王力宏男女關係混亂，事件還牽扯出其他藝人，讓不少人對王力宏感到相當失望。一名網友就好奇王力宏又不是殺人放火，為何這麼多人對他的事件那麼激憤？就有人點出王力宏螢幕上和私底下形象落差大是主要原因。

這名網友在PTT以「王力宏事件大家是在激憤什麼？」為題寫道，王力宏在美國出生，思想本來就比較開放一些，約砲、嫖妓又不比殺人放火或者性侵來得嚴重，實在不曉得為何那麼多人非常激憤？他覺得大多數人應該都是看戲成分居多吧。

有鄉民反駁原PO的「激憤說」，「有激憤嗎？不是都在看戲」、「沒有激憤，單純看戲覺得有趣」、「都是在看好戲而已吧，誰會因為一個別人的家務事激憤」、「誰激憤？你活在自己的世界嗎」。

不過多數人都認為王力宏形象落差大是主要原因，「看到有人假面具被拆穿」、「應該是靠這人設撈了這麼多又這麼久吧」、「我覺得是他長年動用權力人脈壓這些事，然後刻意塑造優質形象賺錢，讓人覺得可怕」、「演很大、騙很大，跟裝可憐博取同情獲得幫助、拿到善款，實際上根本不可憐也不缺錢的人有87%像」。

王力宏 李靚蕾

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