王力宏、羅志祥「選誰復出」？ 鄉民直指他：專業不差啦

王力宏遭前妻李靚蕾爆料私生活混亂，不僅約砲還召妓，優質形象一夕毀滅，最後王力宏道歉宣布暫時退出演藝圈。對此，就有一名網友表示，自己不是王力宏的粉絲，但最近重聽他的音樂作品後，真的覺得滿好聽的，因此好奇發問「比起羅志祥，王力宏是不是真的才華洋溢？」

該名網友在PTT發文表示，最近重聽王力宏的《你不知道的事》，讓他不禁直呼「必須承認還真的滿好聽的，不過目前已經被蕾神制裁，社會性死亡的事實很難改變」。

原PO接著提到先前遭周揚青指控「多人運動」的羅志祥，「羅志祥的代表作好像就講不太出來，王力宏的音樂底蘊從創作明顯看出高羅志祥好幾個等級，難怪金曲獎入圍好幾次、也拿過幾座」。

原PO指出，雖然王力宏因為結婚，大家對於道德標準要求更高，「但如果硬要選一個在台灣能復出，以才華來講，我會希望是王力宏，而不是羅志祥，大家怎麼看呢？」

貼文一出，立刻掀起熱議，網友紛紛留言「王力宏現場也太好聽了吧」、「現場還是贏過一堆現在年輕歌手呀」、「他的確是有才華，但有才華更應該要注意自己的言行舉止」、「他好歹也Berklee音樂學院畢業的碩士，好像還有榮譽博士學位，私德也許有問題，專業應該是不差啦」。

但也有網友表示「羅志祥是全能藝人，每個領域都強」、「羅志祥在綜藝方面很有料啊，這不可否認吧」、「定位不一樣，羅志祥會搞笑、會跳舞，還是自己磨練出來的，沒有比較差」、「羅志祥除了主持跟跳舞，都不太行」。