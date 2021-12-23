「吾疆condo」爆紅 網湧豪宅地標刷五星：朝聖hom的home

男星王力宏與前妻李靚蕾本月爆出婚變，最終在王力宏公開道歉、宣布暫時退出演藝圈下告一段落，同時他也承諾會將台北市房產過戶到李靚蕾名下。據了解，該房子為位於北市大安區仁愛路的知名豪宅「吾疆」，而消息傳開後，吾疆的Google地標湧入大量網友狂刷「五星好評」，引發討論。

王力宏與李靚蕾爆出離婚後，兩人在社群媒體上來回對話，其中，李靚蕾一度公開王力宏向她傳送的談判簡訊，內容寫著「Give you the 吾疆 condo（自有產權的公寓）」，並以此要求李靚蕾承認自己的發言是精神錯亂，顯見夫妻昔日的住所成為兩人的談判籌碼。最終王力宏在20日道歉認錯，公開承諾將房子過戶到前妻名下。

而事件傳開後，近幾日吾疆的Google地標成為網友朝聖的熱點，許多人紛紛留下五顆星評價，並留言調侃道「來朝聖之後會成為蕾神的condo」、「本來想要大聲斥責hom hom（王力宏），但是吾疆condo實在太香了」、「賠了condo，hom hom還好嗎？」、「蕾神住的地方，能不給五星嗎？」、「小小的愛在大城裡好甜蜜，談判自用兩相宜」、「朝聖知名的吾疆condo所在」、「hom hom的home」。

這番現象也被網友轉貼至PTT討論，不過不少人卻認為「刷這個做什麼…又不是建商的局」、「有差喔？誰買這裡還看Google評價的，又不是飯店」、「精神勝利法」、「一戶上億，很多人十輩子都買不起」、「有人買豪宅在看Google評價？」、「去刷的應該都買不起吧」。

據悉，王力宏於2017年買下總價4億元的吾疆12樓，擁有6個車位，總面積共約250坪，若拆算車位計算，每坪單價約209萬元，而至今已增值2成以上，估計總價上升至約4.8億元。