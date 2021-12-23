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徐若瑄第三篇聲明引猜測？ 律師建議「直接提告」自清

聯合新聞網 / 綜合報導
徐若瑄三度發表聲明，強調不是第三者。圖／摘自IG
徐若瑄三度發表聲明，強調不是第三者。圖／摘自IG

深陷輿論風波的藝人徐若瑄，22日三度發文強調「不是王力宏李靚蕾婚姻的第三者」，但律師王至德「法老王」在臉書指出，看到徐若瑄的第三篇聲明以後，內心替對方感到焦慮，不了解為什麼她的公關公司會讓她發這個不痛不癢，又沒任何幫助的聲明。

王至德指出，如果他是徐若瑄，而且真的跟「王力宏有不正常的關係的話，就算過了時效，也一定裝死到底」，因為誰知道蕾神還有多少資料？連王力宏一堆約炮紀錄都有了，很可能王力宏所有的對話紀錄，都已經被蕾神拿到了，所以「如果真的有做，誰回應誰倒楣，在這種狀況下，只要忍氣吞聲個幾個月」。

王至德認為，徐若瑄只要忍耐到明年中，鬧劇早已落幕，吃瓜民眾改看別齣戲，再輕描淡寫的發個言不及義的貼文試試水溫，裝作沒事的繼續過日子，等到未來網路上也沒什麼人在意，只會當作一件搞不清楚事實的新聞而已。

如果真的是清白，王至德建議「一定要直接提告」，因為以現在的線索，根本沒有蕾神暗示別人的可能，現場一共就那五個人，排除了黑人與范范夫妻，排除了自己，就剩一男一女，又說是人妻，還能有誰？這已經是「可得確定」了。

王至德指出，提告也不見得一定要蕾神真的被判有罪，最主要是一個表態，表示「我就是清清白白的，不然我怎麼敢提告？」要是告輸了不就變成所謂的「法院認證」？我敢告就是我不怕變成「法院認證」，為什麼？當然就是我們是清白的呀！

不僅要提告，王至德建議徐若瑄要「正面對決」，貼一篇宣戰文，如果蕾神沒有確切的證據，這個時候應該就會開始「左思右想」然後「左閃右躲」，最後開始打烏賊戰，然後不了了之，也不可能會出現「確切證據」，因為提告的前提是「徐若瑄跟王力宏是清白的」，蕾神還拿得出證據那不就是偽造的了嗎？前面佈局成這樣的蕾神總不可能突然發神經的自爆。

徐若瑄發了第三篇否認文以後，也沒任何動作，王至德評論，「吃瓜民眾會怎麼猜測？真的沒有就提告呀，沒有提告是不是有什麼顧忌？為什麼有顧忌？怎麼看都不是一個聰明的危機處理方式。」

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