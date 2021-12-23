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小四兒聯絡簿寫「耶誕願望」爸看完淚崩喊：我也一樣
耶誕節要到了，街上、店家也紛紛擺放裝飾，充滿著節日開心的氛圍，相傳在耶誕節的日子，會收到來自「聖誕老公公」的禮物，有一名爸爸表示，自己就讀小學四年級的兒子在聯絡簿寫下了耶誕願望，讓他看了忍不住紅了眼眶，「其實這也是爸爸的願望」。
一名爸爸在臉書「爆廢公社」發文寫道，某日下班回到家，看到了就讀小四的兒子聯絡簿寫著今年的耶誕節心願，兒子曾經問過媽媽「世界上真的有聖誕老人嗎？」，媽媽回答「相信就會存在」，兒子又繼續問「為什麼沒看過她的聖誕禮物？」，媽媽則說「大人的禮物不一定是看得見的」。
結果兒子這時想起了在病房裡的爺爺，並表示「能康復就是我的耶誕願望了」，看完兒子的願望後，爸爸不禁眼眶濕潤，也感嘆說道「其實...這也是爸爸的願望」。
其他網友看了內容也紛紛回覆，「好感動」、「懂事的孩子」、「這孩子沒有白疼」、「看完眼淚直接爆擊」、「祝福爺爺早日康復盡快出院陪你們一起過耶誕節」、「小朋友很貼心，相信你們夫妻一定也很用心照顧孩子」、「好懂事的小孩，不像我家小四屁孩每次都寫；媽媽好兇，媽媽煮的飯好難吃」。
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