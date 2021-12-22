小氣惹禍？李靚蕾握毀滅式證據 網揪細節：王力宏活該

即使王力宏已經發文道歉，他和李靚蕾的婚變風波仍未停歇，甚至牽連眾多藝人。對於李如何拿出證據，打臉BY2妹妹Yumi聲稱早已和王力宏沒聯絡，有網友猜測可能是王將舊手機讓給李使用，才讓李手中握有大量偷吃證據。

微博一名網友「游魚論」PO文，他提到一開始看到有人酸王力宏小氣，「自己用iPhone 13，卻給老婆用iPhone 12」，游魚論起初認為該網友只是「為了酸而酸」，不料當其他鄉民起底王李二人所有微博發文後，發現李靚蕾疑似早早就開始用王力宏淘汰下來的手機。

游魚論PO照，指出王力宏2019年9月21日使用iPhone XS Max發出最後一條微博，接著李靚蕾在9月24日就首次使用iPhone XS Max發出第一條微博，讓人聯想是李使用了王所淘汰的iPhone XS Max。

對於王力宏可能將淘汰後的手機給李靚蕾用，游魚論大嘆「你一個明星，手機都敢隨便給別人」，遑論手機裡面可能暗藏約砲證據，直呼「如果是真的，你（王力宏）心也太大了吧」、「真的是…活該啊」。

消息傳到PTT後，對於王力宏可能犯下如此敗筆，網友紛紛回應，「你以為他真在乎那些女人？」、「如果真的這樣那homhom還真蠢」、「蕩森（台語，小氣的意思）是真的」、「他就覺得吃定她了吧」、「省小錢賠大錢」。

不過也有另一派網友不認同，認為王力宏敢在外偷吃，理應不會沒清除證據就將手機給李靚蕾，對此有人表示「wipe out還是可以救回來啊，看你要不要」、「還原出廠不等於清除雲端資料」、「蘋果會上傳到iCloud，你以為刪掉沒事，實際上App下載回來聊天記錄也能恢復」。