高中妹奮戰到深夜還在寫 「蕾神之槌學習單」內容曝光

王力宏和李靚蕾婚變鬧得滿城風雨，而李靚蕾在Instagram的爆料貼文更深獲作家朱宥勳青睞。有名女網友PO文分享，她表示就讀高中的妹妹直到凌晨還沒寫完「蕾神之槌學習單」。

一名女網友凌晨在「Dcard」以「王力宏事件的最大受害者」為題發文，她貼出一張「蕾神之槌學習單」，要求就此次「李靚蕾婚變爆料文」分析，寫出「家庭主婦的困境、李嫁給王後遭受哪些委屈、王犯了哪些錯誤、李如何揭示小三的過程、是否贊成李揭露王的劣跡讓眾人公審、看完爆料文的心得」。雖然僅有6題，但每題對於仍就讀高中的妹妹似乎頗難下筆，直到半夜還沒有完成學習單，讓原PO開玩笑表示「可以請力宏不要波及無辜嗎」。

「蕾神之槌學習單」內容曝光後，有一派網友不支持這份回家作業，紛紛回應，「八卦也可以當教材嗎？」、「這是什麼課啊…如果只是單純拿這個八卦來當教材好像沒必要」、「不該是關心這種破事吧」、「傻眼，都是還未確定的八卦，就拿來當學習單」。

不過也有另一群網友持不同意見，「我覺得一部分還滿適合當教材的，讓學生早點思考關於婚姻、家庭這類的也不錯」、「很好啊，結合時事又能探討正確的親密關係」、「貼近時事確實是讓學生比較容易放心思在作業上」、「這是很好的教材，但學習單的問題問的不好」；另外也有人贊同老師立意，但認為這份學習單仍有改進空間，「有些問題沒必要…但第一題讓高中生思考確實蠻好的」、「題目的問法可以再委婉一點」、「這是很好的教材，但學習單的問題問的不好」。