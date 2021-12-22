快訊

只剩11.6萬人要考！明年學測報名人數創22年新低

碧潭旅館用地變豪宅疑有官商勾結 新北工務局回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

誰是演藝圈唯一清流？網友齊指「他」：出道31年從未惹腥聞

聯合新聞網 / 綜合報導
王力宏（右）與李靚蕾（左）的離婚事件越演越烈，戰火更燒到多名藝人身上，許多粉絲也感嘆王的偶像形象全毀。圖／報系資料照
王力宏（右）與李靚蕾（左）的離婚事件越演越烈，戰火更燒到多名藝人身上，許多粉絲也感嘆王的偶像形象全毀。圖／報系資料照

「蕾神之鎚」重擊王力宏李靚蕾的千字爆料文讓他優質偶像的形象全毀，風波更一路延燒到其他人。許多名人都曾捲入劈腿風暴，羅志祥、九把刀、阿翔、阿基師與成龍，都是鄉民眼中的渣男代表之一。許多人也好奇「演藝圈是否有真清流存在？」，網友熱烈討論後一面倒點名「他」，大讚是「最頂的真清流藝人」。

王力宏離婚風暴吸引大批吃瓜群眾關注，一名網友在PTT發文表示，演藝圈很亂是眾所皆知的事，外遇、出軌、偷吃根本就是日常，他認為「清流」在圈內應屬稀有動物，更好奇「台灣藝人有哪個很清流的嗎？」，另一名網友則直接點名伍佰，回顧伍佰出道來零緋聞的狀態，直指他是「最頂的真清流藝人」。

該網友在文中寫道，伍佰不矯情、不做作、不客套、不作戲，更不會加入小團體蹭熱度，而且演唱會相當有料，不會惡意搞出耍來賓的餘興橋段，讓他大讚「最頂的真清流只有搖滾詩人伍佰吧」。

文章一出，立刻引發網友共鳴，許多人都認同伍佰是清流指標，「真的是伍佰，剛剛也瞬間想到伍佰是清流」、「他老婆還是他的得力助手，超讚」、「他很清流啊！」、「伍佰一生推」、「鋼鐵男子」，也有人讚賞他的才華，「伍佰真的讚，超愛他的歌，每首都動聽」、「去聽他的專訪就知道他跟一般藝人的差別了，真藝術家」。

伍佰自1990年出道以來，幾乎與桃色或花邊新聞沾不上邊，可說是保持著「31年來零緋聞」的紀錄。2005年時，伍佰召開記者會證實已於2003年登記結婚，對象是經紀人女友陳文珮，兩人在日本福岡許下終身。結婚18年來，兩人關係穩定、相知相惜，更不時會被媒體拍到一同外出、用餐的畫面，可見關係相當穩定。

許多網友都認為伍佰（圖）是演藝圈「最頂的真清流藝人」。報系資料照／記者余承翰攝影
許多網友都認為伍佰（圖）是演藝圈「最頂的真清流藝人」。報系資料照／記者余承翰攝影

王力宏 李靚蕾 伍佰 PTT

延伸閱讀

李靚蕾一句話「刪去法」還原現場 鄉民邏輯爆發：有夠明顯

渣男怎麼這麼多？網友點名「十二星座最後希望」：一定要撐住

王力宏與人妻糾纏？網推測李靚蕾少了「這鐵證」：只能旁觀

王力宏醜聞有感而發…她曝前男友離譜行徑 直呼「不是人」

相關新聞

誰是演藝圈唯一清流？網友齊指「他」：出道31年從未惹腥聞

「蕾神之鎚」重擊王力宏，李靚蕾的千字爆料文讓他優質偶像的形象全毀，風波更一路延燒到其他人。許多名人都曾捲入劈腿風暴，羅志祥、九把刀、阿翔、阿基師與成龍，都是鄉民眼中的渣男代表之一...

高中妹奮戰到深夜還在寫 「蕾神之槌學習單」內容曝光

王力宏和李靚蕾婚變鬧得滿城風雨，而李靚蕾在Instagram的爆料貼文更深獲作家朱宥勳青睞。有名女網友PO文分享，她表示就讀高中的妹妹直到凌晨還沒寫完...

渣男怎麼這麼多？網友點名「十二星座最後希望」：一定要撐住

李靚蕾核彈級爆料戳破王力宏「優質偶像」的形象，讓男神瞬間淪落成渣男。演藝圈桃色風暴不時襲來，許多人也憶起去年慘遭毀滅性爆料的藝人羅志祥，以及涉嫌性侵遭拘留看守所的吳亦凡...

王力宏與人妻糾纏？網推測李靚蕾少了「這鐵證」：只能旁觀

王力宏離婚風波越演越烈，前妻李靚蕾千字核彈文爆料他約砲、召妓、擁小三，戰火更燒到多名藝人身上。By2妹妹Yumi因該事件成為眾矢之的，更傳出一度吞藥輕生，藝人徐若瑄也被捲入風暴，三度發聲明澄清「沒有介入李王的婚姻」...

26年前就看穿？張菲一句話評王力宏 網友嘆：太準

王力宏婚變事件鬧得滿城風雨，先是被李靚蕾爆料婚內不斷霸凌、羞辱，接著又被起底荒唐私生活不斷出軌，苦心經營多年的好男人形象毀於一旦。有網友翻出1995年電視節目片段...

薄紗阿姨邀進門 小鮮肉外送員「我還想努力」堅持收錢即走

外送員奇遇層出不窮，始終疫情期間很多人叫外送！有外送員日前分享送餐經歷，竟然就像謎片情節一樣，送餐到門口時阿姨級顧客拒在門口付錢，身穿薄紗站在門口要他進去。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。