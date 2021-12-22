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Yumi遭網友爆料「假輕生」 By2工作人員回應曝現況

渣男怎麼這麼多？網友點名「十二星座最後希望」：一定要撐住

聯合新聞網 / 綜合報導
演藝圈許多藝人因為桃色緋聞毀了形象，近來最令人印象深刻的就是王力宏（中）、羅志祥（左）及吳亦凡（右）。圖／報系資料照、取自吳亦凡官方臉書（合成圖）
演藝圈許多藝人因為桃色緋聞毀了形象，近來最令人印象深刻的就是王力宏（中）、羅志祥（左）及吳亦凡（右）。圖／報系資料照、取自吳亦凡官方臉書（合成圖）

李靚蕾核彈級爆料戳破王力宏「優質偶像」的形象，讓男神瞬間淪落成渣男。演藝圈桃色風暴不時襲來，許多人也憶起去年慘遭毀滅性爆料的藝人羅志祥，以及涉嫌性侵遭拘留看守所的吳亦凡，令人不禁感嘆「清流何處尋？」。近日，網路也流傳一張哏圖，點名「十二星座感情上最後的希望」，讓網友紛紛直呼「拜託撐住啊」！

演藝圈多的是拈花惹草弄得一身腥的男藝人，馬來西亞人氣網站ViralCham也在Instagram分析各路渣男的星座，曾言「犯了全天下男人都會犯的錯」的成龍為雙魚座，2008年爆出不雅照風波的陳冠希是天秤座，聲稱「不是外遇，只是巧遇」的阿基師與偷吃被抓包的九把刀皆為處女座，而被狗仔當街抓包熱吻謝忻的阿翔則是雙魚座。

而近來最令人印象深刻的「渣男三偶像」王力宏、羅志祥、吳亦凡，則分別為金牛座、獅子座、天蠍座。十二星座繞過一圈，目前僅剩「摩羯座」還是一片淨土，該哽圖上也寫下「十二星座感情上最後的希望」、「背負人類史上最艱鉅責任感」，呼籲「摩羯座請你一定要撐住啊！」

照片引發熱議，網友紛紛留言喊話周杰倫，「周杰倫也是魔羯座，周董要撐住啊！」、「周杰倫出道20幾年，從未這麼大壓力過」、「我魔羯，肯定是跟我大杰倫一樣優質吧」，也有網友認為星座並非重點，一個人的感情與價值觀才是影響關鍵，「跟星座根本一點關係都沒有」、「那麼多星座都躺槍，誰還敢談戀愛啊哈哈」。

王力宏 李靚蕾 星座 Instagram 羅志祥 吳亦凡

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