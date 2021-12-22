王力宏與人妻糾纏？網推測李靚蕾少了「這鐵證」：只能旁觀

王力宏離婚風波越演越烈，前妻李靚蕾千字核彈文爆料他約砲、召妓、擁小三，戰火更燒到多名藝人身上。By2妹妹Yumi因該事件成為眾矢之的，更傳出一度吞藥輕生，藝人徐若瑄也被捲入風暴，三度發聲明澄清「沒有介入李王的婚姻」。然而，李靚蕾文中的「出軌人妻身分」仍引多方揣測，網友也再挖出「千字原文」，神解析目前雙方的立場。

網友擷取李靚蕾千字爆料文中指控出軌人妻的部分，並以「假設兩方說法都為真」的角度進行分析：

有一個女生也是你的砲友，自己已婚有小孩還要你跟她一起騙她老公。 你們約砲的過往讓我感到不舒服，因為你們在我們婚後的相處女生是對你各種撒嬌勾引，你也是熱情回應，如果坦蕩，真的不用要你騙她老公。 我說我覺得不舒服，正常社交聯繫可以接受，但邀請她來我們家我會感到不舒服，可不可以不要？ 你因此非常生氣，說那以後聖誕節派對就不要辦了，甚至明知違反法規也要飛奔去找她家找她聚會。

李靚蕾以「約砲的過往」形容這段關係，原PO推斷李應該明確知道這段複雜關係的存在，後續三人的相處應是建立在「因為我知道她（指人妻）曾經是你（指王力宏）的砲友，所以婚後所有互動，都令人覺得噁心」的處境上，且王力宏與其交情之深，更容易令李感到火大。

原PO推斷，李靚蕾應該只掌握到王與該名人妻婚前的親密證據，但婚後兩人關係回歸曖昧，難有確切的實證，而只能以類似「你沒做壞事，幹嘛不讓我看手機」的方式呼籲兩人。人妻也因此站得住腳，因為婚後沒有對不起誰、又或是沒有被抓到蛛絲馬跡，所以可以坦蕩承認沒有介入他人婚姻、沒有對不起自己的家庭。

文章引發討論，不少人留言讚嘆原PO邏輯正確，「沒錯，兩方說法兜得起來，只要李提出撒嬌勾引的訊息證據，婚前砲友的身份就坐實了」、「跟我想的差不多，有證據的都在婚前」、「以沒實證的程度來講，兩邊夫妻是有可能大家相互cover」，也有網友認為這樣的解釋並不合理，還傷害了許多人，「日記在人寫，本來就不客觀」、「我只希望李有證據就指名道姓然後去提告，不要在那邊地圖炮，到處亂炸」。

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