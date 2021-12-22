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26年前就看穿？張菲一句話評王力宏 網友嘆：太準

聯合新聞網 / 綜合報導
王力宏剛出道時模樣。本報資料照
王力宏剛出道時模樣。本報資料照

王力宏婚變事件鬧得滿城風雨，先是被李靚蕾爆料婚內不斷霸凌、羞辱，接著又被起底荒唐私生活不斷出軌，苦心經營多年的好男人形象毀於一旦。有網友翻出1995年電視節目片段，主持人張菲一番對19歲王力宏的評論讓網友直呼「看一眼就很準」。

有網友在YouTube翻出1995年《龍兄虎弟》片段，當時年僅19歲的王力宏為了宣傳專輯《情敵貝多芬》而登上電視節目。當張菲點名王力宏上台時，只見他身穿淺藍色牛仔襯衫、打著大大的領帶，外表仍十分青澀，不料當王力宏上台後，張菲劈頭就說「外表看起來很斯文，內心非常地狂野」，一句逗趣開場當場讓王力宏露出靦腆笑容。

不料近日王力宏爆出婚內出軌醜聞、牽連不少藝人，李靚蕾甚至加碼爆料受到王力宏長年精神虐待，還PO出心理師專業分析，直指王力宏有「性成癮、自戀型人格」。許多網友「朝聖」觀看這段影片後紛紛在底下留言，「菲哥20多年前，看一眼就很準」、「菲哥閱人無數」、「演算法…帶我回19歲那年」、「可惜了他的成就」、「神預言」。

王力宏 李靚蕾 張菲 出軌

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