26年前就看穿？張菲一句話評王力宏 網友嘆：太準

王力宏婚變事件鬧得滿城風雨，先是被李靚蕾爆料婚內不斷霸凌、羞辱，接著又被起底荒唐私生活不斷出軌，苦心經營多年的好男人形象毀於一旦。有網友翻出1995年電視節目片段...

2021-12-22 15:42