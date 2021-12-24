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台灣到底有哪些特色文化？這些「台人日常」引網熱議！

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
「夜市」文化紅到日本！外國人搶體驗「騎機車」日常。 圖片來源/unsplash
「夜市」文化紅到日本！外國人搶體驗「騎機車」日常。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「台灣特色」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大台灣特色文化網路聲量排行。

不同國家都有各自的文化特色，如提到日本就會想到和服、動漫，講到韓國就會聯想到K-pop、韓劇。而提到台灣你又會想到什麼文化呢？接著就一起來看看網友們討論的台灣特色有哪些吧！

夜市」文化紅到日本！外國人搶體驗「騎機車」日常

首先，奪得聲量冠軍的「夜市」，除了是很有台灣特色的文化外，也因一次聚集許多在地小吃，使得夜市成為外國人來台必逛的地方，而日本有餐廳業者也看準了台灣夜市文化商機，在京都開設了「熱烈觀光夜市」，並還原台灣夜市的景況，讓不少網友直呼「在日本有台灣特色的夜市文化，真的很有趣欸」。

台灣特色文化TOP5網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
台灣特色文化TOP5網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

而「陣頭」也是不少人討論的台灣文化，其中，「八家將」更是陣頭中常見的技藝，日前有台灣攝影師拍攝的八家將作品，獲選為「BIFA布達佩斯國際攝影獎2020年度最佳十大活動照片」，此消息一出讓不少網友大讚「（八家將）正港台灣味」、「（八家將）超帥的，每次看現場都很熱血又感動」。

另方面，「機車」文化更是被許多網友討論的焦點，機車除了是台灣人通勤必備的交通工具外，也是不少外國人來台灣想體驗的「台灣味」之一，因此網路上有許多外國人分享自己學習機車的影片，引來網友回覆「台灣的機車文化我自己也很喜歡，有時假日也會去跑山」、「想知道台灣摩托車文化請到台北某高架橋下」，不過也有民眾表示台灣的交通混亂，騎機車時還是要注意安全。

除此之外，「歌仔戲」及「布袋戲」也是經典的台灣文化，近期不斷創新，如歌仔戲就與日本藝術家合作出新創歌仔戲《阿婆蘭Aphrodite》，布袋戲則是與三麗鷗聯名，兩種傳統文化皆與時俱進，讓不少網友驚喜表示「主要是歌仔戲還有創新好讚」、「希望布袋戲這樣的台灣傳統文化別失傳！」。

台灣雖然是個小島，但各種文化交融，不少外國人也深陷在台灣特色文化的魅力中，在看完以上網友們的討論後，除了上面提到的文化外，也分享你心目中的台灣特色文化吧！

觀看原文→ https://reurl.cc/Ok2qN7

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

夜市 日本

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