薄紗阿姨邀進門 小鮮肉外送員「我還想努力」堅持收錢即走

外送員奇遇層出不窮，始終疫情期間很多人叫外送！有外送員日前分享送餐經歷，竟然就像謎片情節一樣，送餐到門口時阿姨級顧客拒在門口付錢，身穿薄紗站在門口要他進去。他說自己才20歲出頭，目測幾乎可以當該名阿姨的兒子，僵持下更被對方揶揄膽小，最終他威脅報警才收到錢馬上離開。他大嘆嚇得不輕，離開時「腳在抖」。有網友笑言他可能「錯過了不用努力的機會」，不過也有人認為事件可能是「仙人跳（桃色敲詐）」，或者可能是他想多了。

有外送員於fb群組「匿名公社」發文，希望各位客人不要嚇外送員。他分享道12月20日送外送放餐時，有名阿姨級的顧客居然穿薄紗出來開門，「還要我拿進去」，他腦袋頓時一片空白，「沒想到這種新聞情節，今天居然發生在我身上」。

外送員嚇到不敢動，然後阿姨也不出門接外送，2人就這樣卡了幾乎1分鐘，「她看我真的沒要進去，還笑我長這麼大隻膽子還這麼小」。外送員心想這才不是膽子小不小的問題，他才20歲出頭，和該名阿姨相比「我還是小孩子吧」，「妳這樣就不怕傷害到我幼小的心靈嗎？」。因為是現金結賬，他不能將外送丟給客人就走，但阿姨真的不拿錢到門口，直到他表示要報警，對方才終於拿錢給他。外送員說最後將餐點放在鞋櫃就跑了，「現在腳還在抖，阿姨啊，我還想自己努力啦」，還貼出1張「meme圖」，顯示自己當時害怕極了。

有網友笑言該外送員可能「錯過了不用努力的機會」，「這根本千載難逢的機會呀」，也有人揶揄可能只是阿姨保養不佳才這樣，「如果是小姐姐，接下來的故事就不一樣了」。但也有網友懷疑阿姨引他入門其實很可疑，「不進去是對的，免得到時被仙人跳（桃色敲詐）」。

不過有留言認為大家可能想歪了，有些阿姨平日就這樣穿，未必有特別意思，「我一個朋友的媽媽就是會在家穿薄紗，絲毫不避諱……身材臃腫又垂個布袋奶」，還沒穿內褲，他有次無意間看到，「內心大翻白眼翻到天靈蓋」。更有相信同樣是外送員的網友稱遇到這情況根本不必慌，「叩門前先開錄音app是常識吧」，「這種客人不會很少，冷靜些處理就好」。

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文章授權轉載自《香港01》