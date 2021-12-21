1個字賺4萬！律師：「蕾宏之戰」學到這件事 超重要

王力宏和李靚蕾的婚變風波引人注目，雙方砲火猛烈你來我往延燒61小時後，終在男方道歉認錯和宣布暫退演藝圈來修補缺失後，暫告落幕。

檢視「蕾宏之戰」，李靚蕾佔了上風，但最終結果如何，仍有待觀察。律師林智群日前在臉書貼文分析，從「蕾宏之戰」中，看到4點值得借鏡之處，並建議李靚蕾「見好就收，是必要的」。

林智群在文中直言「懂中文、文筆流暢很重要」，因為李靚蕾用三篇文章不到1萬字，在61小時內就取得4億元的豪宅，而「一堆人英文流利，有辦法賺那麼大嗎？」

文中，林智群更讚嘆李靚蕾的執行力，61小時的「蕾宏之戰」，她不僅得勝還包括執行完畢，「我們律師打官司也沒這麼高效率」，所以「中文學得好，翻臉沒煩惱！」

他接著解釋說，有時候在雙方協議過程，律師多少會要求你退一點，但當事人可能會覺得「自己為什麼要退讓那麼多？那請律師幹嘛？」，「但不退讓的結果，也許是你沒辦法承受的。」

林智群建議李靚蕾「窮寇莫追」，因為「現在風向完全站在李這邊，一般人就通常會飄飄然覺得自己可以再要更多，但李等到王的道歉+房子後就收手了，這樣收尾很漂亮」，如果再一昧的窮追猛打，「把他逼死了，讓他活不下去，他心一橫擺爛到底，房子賣掉，你能拿他怎麼辦？那個房子還是公司名下，女生拿到判決，也執行不到那個房子的。」

最後，林智群忠告李靚蕾「見好就收，是必要的」，因為觀眾都是吃瓜的人，「這幾天大家都挺李，是因為這個事情正熱，時間一久，大家就會開始覺得煩，覺得你們到底要鬧多久？接下來他們要去其他地方吃瓜了」。

貼文一岀，許多網友紛紛留言回應「這是她應得的」、「進法院會給更多，所以前妻拿到這樣算有情有義了」、「忍了8年什麼都沒有，是宏宏太小氣了」、「更重要的是，她有PO出很明確的證據」，也有網友表示「還沒過戶都是假的」，更有網友掛念贈與稅「看到有會計師說，蕾神收到吾彊需繳1.92億所得稅」，林智群律師也回應說「法人贈與應該可以免贈與稅」。