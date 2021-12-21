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「蕾神之鎚2」火速上映！李靚蕾爆黑人、范瑋琪關係

王力宏聲稱遭逼婚 網友憑結婚地點抓破綻：哪來的當天？

聯合新聞網 / 綜合報導
王力宏2019年演唱會曾跳上藝人席親吻李靚蕾，如今恩愛不再。圖／宏聲音樂提供
王力宏2019年演唱會曾跳上藝人席親吻李靚蕾，如今恩愛不再。圖／宏聲音樂提供

王力宏前妻李靜蕾爆料後，王力宏發文指控當初被對方逼婚，卻被網友發現「結婚地點」是一個破綻，更被抓出文章錯字百出，直接打臉王力宏，引起許多網友熱議。

王力宏19日在社交媒體發文指出，當時知道前妻李靜蕾懷孕後，對方表示「如果今天不跟我結婚，我會消失、改名，肚子裡的孩子，你一輩子都見不到，你別想找我，你會永遠找不到我！」王力宏稱，李靚蕾威脅要當天登記結婚，讓他害怕極了，因此他們就在紐約市登記，王力宏更說「那天，我以為是我人生中最驚心膽跳的一天」。

對此，網友「廣告小妹」針對事件發文，並指王力宏的聲明中，只看到「在紐約市登記」關鍵字，她指出，在紐約市結婚需要24小時前預約，再去婚姻局跑流程，同時要帶上有執照可以宣誓新人結婚的證人。廣告小妹直言「你是哪來的當天？還要帶上證婚人」並表示高度懷疑王力宏的說詞。

許多網友笑道「開始懷疑他寫的歌是不是也是寫手啊，文筆差太多」、「這代表hom hom有好好在隔離，旁邊沒有人替他看錯字」、「王家寫作功力看來是一脈相承」、「王爸爸的功力，明顯嚇到宏宏了，當然也嚇到大家，深怕換媽咪再出手，只好自己上了」、「老婆名字搞錯，年紀搞錯，跟老爸說詞對不上，甚麼都不對，邏輯很糟，時間軸錯亂」。

也有網友留言「對啊，大家都在紐約結婚的，到底怎麼可以當天登記？」，指出紐約結婚局領取的結婚證是作悔婚用的，廣告小妹也補充，紐約結婚局是有悔婚期的。其他網友則表示，當天就遭逼婚的話，哪來的時間請律師擬定婚前財產協議書？諷刺說道「真是太厲害」。

紐約 婚姻 李靚蕾 王力宏

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