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蕾神休兵停戰王力宏 網友熱議他們昔日約會火鍋餐廳

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為之前三燔本家隨著「微解封」推出宅配壽喜燒，食材亮點為頂級美國肩胛牛肉以及丹麥梅花豬。台北晶華／提供
圖為之前三燔本家隨著「微解封」推出宅配壽喜燒，食材亮點為頂級美國肩胛牛肉以及丹麥梅花豬。台北晶華／提供

李靚蕾點燃的渣男戰火燒了三天，在王力宏「左思右想」輕描淡寫的道歉文中暫時落幕，前妻收起怒火不告了，王力宏也宣告暫時退出影劇圈。李靚蕾因戰力爆表被尊稱「蕾神」，打得渣男無招架之力。民眾也熱鬧吃瓜，網友在追劇也發現亮點，像是蕾宏約會的地點都在知名的餐廳，看完讓網友直呼「餓了」

李靚蕾發文後，王爸單打落敗，王力宏19日首度發聲，寫下和前妻相識過程，並稱兩人從2003年演唱會後已經十年沒聯絡。李靚蕾20日再發文打臉，稱「可能你的『朋友』太多記性不好，那次以後我們有一起游車河到桃園，還到你的唱片公司同事家裡吃飯，被拍到的婦產科/作臉，一起吃同壽司，東京刷刷鍋，Mihan 刷刷鍋，華納威秀看電影（跟你前女友同場那次）」，這份行程表儼然變成美食名單。

東京都涮涮鍋是東區知名的餐廳。 圖擷自Google
東京都涮涮鍋是東區知名的餐廳。 圖擷自Google

網友神通廣大，研究起蕾宏CP約會路線，「東京刷刷鍋」應是指位在忠孝東路的「東京都涮涮鍋」，這家店名氣不小，在台北東區明曜百貨後方巷弄開業20多年，湯頭每日現熬，獨門沾醬看似平凡，卻是用水果調配，酸甜可口，牆上有滿滿的名人簽名牆，甚至有不少是海外巨星。網友評價頗佳，「湯頭很好，醬料特別，真材實料，海鮮新鮮肉質鮮美價錢很值得」、「心目中的台北涮涮鍋第1，湯頭跟醬料都棒的不行」、「湯頭鮮甜，火鍋料及肉品都很好吃，很多名人都來吃過」、「是個出國都會想念的味道」。

而另外一家約會地點「Mihan刷刷鍋」，則是指晶華酒店的「三燔本家」，以豐盛且精緻的日式涮涮鍋和燒肉等美饌，展現經典和風料理之精髓，也頗受饕客好評。「點了$3500/人的套餐，鮑魚龍蝦生蠔都很新鮮，最後吃完火鍋的湯煮成海鮮粥，很好吃！總體而言，整頓吃下來會很飽很滿足」、「牛肉品質很好！壽喜燒湯頭也棒！外帶和內用時一樣美味」。

而另一間「同壽司」也是是評價相當高的日本料理，主打海鮮丼、握壽司，不過收費也很高貴，原本在台北市信義區A9有據點，已撤出。

王力宏 李靚蕾

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