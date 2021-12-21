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世間太辛勞連佛祖都受不了 日本大佛為何變「哭哭臉」？

聯合新聞網 / 綜合報導
日本網友拍到大佛像在整修時，意外出現「哭哭臉」的表情。圖擷取自twitter
日本網友拍到大佛像在整修時，意外出現「哭哭臉」的表情。圖擷取自twitter

巨大結實的佛像，總瀰漫著莊嚴神聖的感覺，即使是沒有信仰的人，看到時也會肅然起敬。不過最近有日本網友，卻意外拍到了佛像出現令人莞爾的一面，照片公開後引起許多人的回應。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter網友「_deepskyy」最近分享一張照片，畫面中是位於茨城縣的「牛久大佛」雕像。然而，因為拍攝時剛好有工人正在進行清潔作業，施工器具正好垂懸在佛像的眼睛底下，加上眼角清洗的水漬痕跡，看起來就像是大佛正在哭泣一般。

報導指出，牛久大佛高達120公尺，號稱是世界第一高的佛像。內部安排了許多空間弘揚佛法，並且在佛像胸部位置設有瞭望台。相關單位會在每年秋天進行清掃，沒想到過程意外的景象，讓這尊大佛在網路上引起討論。

維修人員與工具的位置太剛好，才讓大佛像變成哭哭臉。圖擷取自twitter
維修人員與工具的位置太剛好，才讓大佛像變成哭哭臉。圖擷取自twitter

許多網友紛紛表示「笑死」、「哭哭臉的大佛」、「這時機抓得也太剛好」、「還有鼻水耶」、「世間充滿辛勞啊」、「連佛都要哭了」、「我很喜歡牛久大佛耶」、「該不會是追動畫看到某人氣角色死掉在哭吧」、「清潔人員辛苦了」、「在這麼高的地方清潔真的不容易」、「可能是因為清潔人員的辛勞，讓大佛感動到哭」。

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