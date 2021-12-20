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狐狸雪中漫步「如在雲上行走」 北海道奇景讓網友直呼：好夢幻！
日本北海道幅員遼闊、氣候特殊，因此常有許多其他地方看不到的景色出現。最近一位日本網友，就拍到了一張風景照片，然而因為畫面顯得太過特別，引起許多網友們的驚呼。
根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter網友「biei_photo」近日分享一張照片，畫面中，一隻狐狸正走在積滿雪的白色大地上，背景則是一片蔚藍，如此美麗動人，天地幾乎連成一體的景色，讓他不禁形容這隻狐狸，就像是「走在雲上」一般。
まるで雲上を歩いてるかのようなキタキツネ pic.twitter.com/0kqNOwAieV— Yuta Doto 洞筒雄太 (@biei_photo) December 8, 2021
biei_photo表示，這張照片拍攝於北海道美瑛町，當時他在路上對著山丘拍照，剛好雪地與天空視線內，在這時顯得界線模糊，才會拍到這般如幻想世界一樣的照片。
網友們紛紛表示「嗚欸欸欸，這太驚人了吧」、「好猛，簡直就是幻想世界，愛了愛了」、「完全把寬廣的感覺拍出來了」、「這真的太不現實了完全被吸引到」、「真的看起來彷彿在雲上一樣」、「完全就是繪本中的世界，這照片太漂亮了」、「在一片白色中感受到了風與溫度」、「無法訴說的美麗，太感動了」。
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