網友忍住不睡要追「蕾神傳」 衛福部溫馨喊話：半夜不要滑手機

藝人王力宏與前妻李靚蕾宣布離婚，李靚蕾17日深夜拋出震撼彈，指控王力宏對婚姻不忠，接著到昨日為止，每天深夜都有更新發展，包括王力宏爸爸發親筆信回嗆、王力宏親發聲明駁斥、李靚蕾拿新證據打臉等。衛生福利部今早呼籲「半夜醒來不要滑手機」，讓網友哀號「這兩天追劇ㄧ定是不會睡飽，追蕾神傳」。

衛福部今早在臉書發文表示「大家早安，你/妳常因為半夜沒睡好，導致早上精神不好嗎？」衛福部提出5點呼籲，包括睡前時間要好好放鬆、睡醒時間盡量要規律、半夜醒來不要滑手機、放假補眠記得要節制、喝酒淺眠建議少嘗試，並表示，「好的睡眠很重要，睡眠記得要充足，精神才會好喔」。

衛福部也補充提供四樣「好眠絕招」，分別是做一些有氧運動可幫助睡眠、激烈運動記得一定要提早、午休不要睡太久、咖啡茶類睡前少喝。

然而近日連夜都有王力宏、李靚蕾離婚事件的爆料，導致許多人熬夜看戲，網友紛紛哀嚎「最近真的很難」、「問題是這部劇總在半夜上演」、「有跟到，要認真麵對失眠」、「龍的傳人逼死人啊」、「最近在追宏宏，很難睡得好」、「不是我要熬夜，説好的下午三點搞到半夜，我們也很難」。