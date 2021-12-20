王力宏豪宅只給小孩住到18歲 女醫嗆：摳門王當之無愧！

藝人王力宏與妻子李靚蕾宣布離婚，面對李靚蕾的毀滅性爆料，王力宏反擊宣稱「他提供台北房子讓李靚蕾及三個小孩免費住18年」，對此，眼科醫師黃宥嘉直呼「摳門王還是當之無愧」，且王宣稱婚姻活在恐懼中卻仍生了三個小孩，她笑回「所以台灣的生育率低下是因為夫妻的感情都太好？」

黃宥嘉在臉書發文表示，王力宏一家謊言不斷，「其實沒有看到資產轉移紀錄，就是說說而已啦。要是真有給那麼多，王爸早就出來講。父子同心的一篇，這是王家的父慈子孝」。

黃宥嘉表示，王力宏宣稱台北房子免費讓前妻及小孩住18年，「摳門王還是當之無愧的」，且王向李靚蕾說「渴望孩子卻沒有走到結婚階段」，那他應該實施安全性行為，痛批王根本是「特別渴望做愛，騙女生特別渴望孩子吧」。

王力宏宣稱與李靚蕾結婚期間都活在恐懼之下，黃宥嘉怒嗆「恐懼下5年生了3個孩子，所以台灣的生育率低下是因為夫妻的感情都太好？神隱2天公關公司只生出這種程度的文。公關公司可以解約了啦。不要讓公關公司過舒服的日子然後粉絲的日子難過啦！」

黃宥嘉痛罵，「王力宏，你還想繼續演好爸爸，但是好爸爸會讓孩子只是借住到18歲？在我看來就是演戲給媒體，弄形象好接代言而已！玩咖還裝優質！沒有對婚姻不忠？婚前協議能拿出來給我們討論嗎？你的婚姻定義是不是跟我們的是一樣的！」