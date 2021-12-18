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王力宏離婚他慘遭波及？ 老婆撂「這句」狠話暗示

聯合新聞網 / 綜合報導
王力宏離婚消息一出，網路平台討論熱烈，網友日前指出「王力宏離婚，害他被老婆嗆」。 張詒宣/攝影
王力宏離婚消息一出，網路平台討論熱烈，網友日前指出「王力宏離婚，害他被老婆嗆」。 張詒宣/攝影

藝人王力宏在15日拋出「離婚消息」震驚外界，與她結婚8年的妻子李靚蕾稍早也寫下長文控訴「男方私生活混亂、遭冷暴力對待」，令許多網友難以置信。一名網友透露「王力宏離婚，害我被老婆嗆」，老婆突然有感而發「開始對他一連串抱怨」，還撂下一句狠話「我要開始找公托跟保母了」，讓網友笑稱「感覺要離婚了」，事後原PO回應「夫妻之間難免鬥鬥嘴」。

一名網友日前在PTT發文表示，原本還跟老婆在傳兒子照片，互相分享與正常聊天，沒想到老婆突然冒出一句「王力宏也離婚了」，接著開始有感而發「很多男人都覺得給家庭錢就可以解決一切，都忘記要陪伴，也不在意參與小孩成長過程，反正有錢老婆就好。那結婚生小孩幹嘛？自在當戀人就好。」最後，老婆撂下一句狠話「我要開始找公托跟保母了」，暗示原PO要有所作為。

對此，原PO表示「我就在上班阿，只要放假基本上我都會帶老婆、小孩去踏青，逛逛賣場、去旅遊之類的」，他疑惑「王力宏離婚到底干我屁事啊？有人也被這次王力宏事件牽連的嗎？」

貼文一出，引發網友熱議，有人笑稱「看臉」、「那你也離婚吧」、「對不起，我笑了」、「我爸今天應該也中槍了」，還有人指出問題在於「在家顧小孩真的會悶，最佳方式還是她去上班」、「抱怨並不能解決問題，如果只是把氣出在你身上，沒有討論解決方法，那感情會越來越差」、「一下班就跟老婆換手，把小孩攬過來顧，老婆怒氣應該會減少很多，我老公只要下班跟放假就包小孩所有的事」。

最後，原PO又發一篇文回應留言，他指出自己跟老婆交往8年，今年初才剛結婚，因為兒子不到1歲，老婆全職帶小孩，可能因為長期在家顧小孩，心情難免受影響，所以最近才會因為小孩的事情鬥嘴，吵架頻率比以往高一點，但其實馬上就和好了，文末原PO也解釋「夫妻之間難免會鬥鬥嘴，吵吵架，正常能量釋放」。

離婚 王力宏 保母

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