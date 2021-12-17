壽司店員工餐滿滿日料好羨慕 網友曝buffet員餐「跟山一樣高」

到餐飲業工作，許多店家有「員工餐」的福利，餐點內容各式各樣，有些業者會提供門市食物給員工吃，也有些廚師會製作「菜單上沒有的料理」，給店內員工享用。日前一名網友分享，她在某連鎖壽司店工作一陣子，離職後最懷念的就是「員工餐」，豐富的菜色讓她大讚「跟過去打工的餐廳不同，這間的員工餐有夠大氣」，貼文也釣出許多網友分享自家的員工餐。

一名網友在Dcard發文，她分享自己最近剛從一間連鎖壽司店離職，最懷念的莫過於「員工餐」，「跟我以往打工的餐廳不同，這間的員工餐有夠大氣」。原PO指出，他們員工餐分為三種「A、B、C餐」，份量就像在吃日式料理一樣，她表示「我最常點的是B餐，那串三色丸子是必點」。原PO指出「目前沒有看過比這間壽司店更好的員工餐了」，她也好奇網友們有吃過哪些豐盛的員工餐。

從她貼出的A、B、C餐可看出，A餐有10貫壽司，其中包含起司鮮蝦、烤牛肉、溏心蛋、魚卵與鮪魚等口味，還搭配一盤豐富的炸薯條、炸蟹味棒，以及原PO大推的甜點「三色丸子」。

B餐也十分澎湃，有2貫起司鮮蝦壽司、2貫烤魚壽司，搭配滿滿的花蛤味噌湯，還有兩根炸過的蟹味棒，令人食指大動。最後是C餐，一個大碗裝有叉燒、溏心蛋、泡菜、玉米、海帶絲等，還有兩盤滿滿的炸物，一盤擺滿薯條、另一盤有可樂餅、炸天婦羅、炸雞肉等等，還有一盤像烤牛肉的餐點，可說是炸物控的最愛。

貼文曝光後，引發熱議，不少網友直呼「活了這麼多年沒有看過這麼豐盛的員工餐」、「那滿出來的蛤蜊」、「我可以為了這個去打工」、「很讚欸」、「感覺也太棒」。

還有人分享知名buffet的員工餐，「之前某間buffet打工，員工餐是那梯次客人用餐結束後剩下的食物，不論是生魚片、酥皮濃湯、肋排、披薩通通都有，我每次都夾的跟山一樣高，也不用擔心衛生問題，給客人的餐點是全新準備的食物」。

也有網友提到，他們員工餐是「外面吃不到的料理」，網友指出「我們員工餐沒有這麼多東西，主要是丼飯或是義大利麵，會付一碗湯，然後會有飯後甜點。每天都不一樣，看廚師想做什麼就做什麼，而且擺盤也很漂亮，會有肉或是海鮮跟配菜，有時候煮家常菜也超級好吃，我超討厭青菜的，可是經過廚師的調味都超好吃的」。

另一名網友分享，只要在自家餐廳購買的餐點，可以打1折優惠「以前做過某間美式餐廳，那邊的員工餐絕對是前幾名，漢堡跟義大利麵正常要花200-300元，員工價只要30元，漢堡超大一個，那時候每天打工最期待就是吃員餐」。