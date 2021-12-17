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外送箱為何要掛大娃娃？ 外送員揭「2功能」超實用

聯合新聞網 / 綜合報導
外送員曝光外送箱掛「大娃娃」的實用功能。圖擷自臉書社團「外送員的奇聞怪事」
外送員曝光外送箱掛「大娃娃」的實用功能。圖擷自臉書社團「外送員的奇聞怪事」

近年來外送平台超夯，不管是購買美食、生活用品，都可以請外送員專送到府，在路上也常見外送員穿梭在車陣中。日前一名網友發現，不少外送員的保溫箱上面，會掛著「可愛大娃娃」，他好奇這是因為「個人喜好，還是有特別用意？」結果不少外送員透露「掛娃娃很實用」。

一名網友在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文，表示自己不是外送員，但經常在路上看到外送員的箱子上，掛了一些可愛的大娃娃，讓他好奇「掛娃娃是因為個人喜好？還是有特別用意？」

有不少外送員透露，「是個人特色，我貼卡通防水貼紙」、「純粹裝飾用的吧，沒什麼意義存在，除了裝備以外，我個人是比較傾向簡單輕量，別太過多不必要的東西放在上面，增加車子的負擔」、「個人特色，有時候可以拿來逗小朋友」。

但也有外送員曝「大娃娃有提醒作用」，指出「我會掛在拉鍊上，是因為常常大箱忘記關上。有娃娃的話，就可以從後照鏡看娃娃的位置是不是在上面，如果娃娃是在下面，我就要停路邊趕快關上了，以免食物送給馬路」、「騎車有時候突然想到不知道拉鍊有沒有關，看後照鏡娃娃的位置就好了」、「純粹怕我大箱沒有關，後照鏡可以看的到我的吊飾有沒有在上面的位置」。

還有另一功能是「辨識度很高」，有外送員分享「如果送學校的話，大中午的就會有一堆外送員，打電話給客人時，只要說我是車上有大恐龍的，客人立刻就能知道是哪個司機」、「讓夥伴比較好認自己」、「吸引目光，方便辨識」、「我認為是可以快速辨別自己的車子是哪一台」。

外送員

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