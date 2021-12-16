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外食狂漲想自己煮？ 內行估算「人數關鍵」：沒超過會更燒錢

聯合新聞網 / 綜合報導
各連鎖餐飲業近期紛紛宣布調漲，有網友好奇從三餐外食改成自己買食材回來煮，會比較划算嗎？ 示意圖／ingimage
各連鎖餐飲業近期紛紛宣布調漲，有網友好奇從三餐外食改成自己買食材回來煮，會比較划算嗎？ 示意圖／ingimage

隨著通膨壓力沉重，近期多家連鎖餐飲業宣布將調漲價格，讓三餐靠外食的民眾加重了不少負擔。對此，一名網友就指出，餐飲業不斷漲價下，隨便吃一餐都會破百，因此他打算開始自己煮飯，認為應能省下一筆開銷。不過話題曝光後，內行人提醒應「注意人數多寡」，否則不但不會省錢，還可能增加支出。

原PO在PTT發文表示，最近餐飲業紛紛宣布漲價，就算只想隨便吃一餐果腹，常常費用都超過百元，就連買個便當也不便宜。但如果改成自己煮，他估計大約只需要300到400元，就可以在菜市場買到一整個星期的食材量，煮個蔬菜湯、煎個肉，平均50元就能打發一餐。他也好奇網友是不是也持同樣看法，詢問道「現在自己煮比外食划算嗎？」

然而文章曝光後，許多網友都認為其實自己煮未必比較划算，尤其若人數在3人以下，幾乎不會比外食還省，直言「其實如果只煮1人份，連時間成本算進去，並沒有比較便宜」、「要超過3人才划算」、「只有1個人的話覺得還是外食便宜欸」、「真的要3人以上比較划算，如果只有1人吃很燒錢」、「自己煮是比較乾淨健康，但真的不會比較省」。

此外，不少人也提到自己煮的隱藏成本，留言「時間比較重要，我還是選買外食」、「一人份備料烹煮善後也要半小時到1小時了，以最低薪資來說是80到160，還有去市場挑選食材的時間跟油錢成本，再加食材、水電成本，並沒有少到哪裡去」、「時間不是成本？」、「回到家常常累得跟什麼一樣，根本沒時間買菜，更別說煮」；還有人則認為「3、400哪裡能買到一週的菜肉，你告訴我」、「400元能吃一週？」、「300到400一星期除非只吃菜，不然買兩斤肉就破300了」。

外食 漲價 餐飲業 通膨 省錢

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