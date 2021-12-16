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她分享懶人煮湯圓法 只要加「1神物」湯底秒完成

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享湯圓「絕佳湯底」可以用「糙米漿」來完成。圖擷自「我愛全聯-好物老實説」臉書
一名網友分享湯圓「絕佳湯底」可以用「糙米漿」來完成。圖擷自「我愛全聯-好物老實説」臉書

冬至即將在12月21日到來，在民俗裡，北方人會吃餃子，南方人會吃湯圓，象徵著「長一歲」。不過，湯圓如果不想要用清水煮，要怎麼煮湯底才好吃？日前一位網友分享「極致懶人法」，只要拿出1神物，就可以輕鬆煮出好吃的湯底，搭配暖呼呼的湯圓，令許多網友直呼「好聰明」。

一名網友在「我愛全聯-好物老實説」臉書指出，冬至即將到來，應景先煮好湯圓，但有點懶得煮「湯底」，直接買了糙米漿來搭配，只要加熱即可當湯底，加上煮好的大湯圓，一碗暖呼呼的湯圓，讓她大讚「實在很方便，也很上相」。

一名網友分享湯圓「絕佳湯底」可以用「糙米漿」來完成。圖擷自「我愛全聯-好物老實説」臉書
一名網友分享湯圓「絕佳湯底」可以用「糙米漿」來完成。圖擷自「我愛全聯-好物老實説」臉書

網友看完後，直呼「好聰明喔，下週要來學一下」、「這是好方法」、「我也是都這樣」。底下網友也分享各式吃法，有人湯底選用「無糖綠茶」，因為可以降低湯圓的甜度，也有人用「罐頭花生湯」解決，還有人分享「加義美的桂圓紅棗茶也很對味」、「無糖豆漿很適合」、「我用愛之味牛奶花生倒下去」、「我家都用鮮奶」、「如果是抹茶湯圓的話，用煎茶或綠茶當湯底，很完美」、「我都直接用薑母茶」、「泰山花生仁湯很搭」、「八寶粥真的很合」。

湯圓 冬至

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