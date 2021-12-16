小黑貓偷躲聖誕樹當裝飾 藏太完美網友看半天才找到

聖誕節即將到來，為了讓佳節更有氣氛，許多人常會用聖誕樹裝飾空間。而如果家中飼養寵物，他們還可能會躲藏在聖誕樹中，讓人一時之間找不到下落。最近一位外國網友，就分享了這樣的照片。

根據日本媒體「grape」報導，外國臉書網友「Richelle Fast」最近分享一張照片，照片中有顆華麗的聖誕樹，上頭有許多發亮的小燈，一眼望過去，幾乎察覺不到有什麼特別的異狀。

然而，若是仔細一看，就會發現在樹叢上段部分，其實藏著一隻小黑貓。Richelle表示，這隻黑貓自從把樹裝飾起來之後，就一直在樹上爬上爬下的，還曾經爬上樹頂過，似乎非常喜歡這顆聖誕樹，因此讓他捕捉到這個瞬間。

小貓藏在聖誕樹上段部分。圖擷取自 Facebook

由於貓咪在樹上實在藏得太好，許多網友紛紛表示「完全沒看到那隻貓」、「我只看到好像有顆星星要掉下來了」、「哈哈我找到了」、「你的樹真漂亮」、「這個聖誕樹的裝飾好棒啊」、「那麼要去哪裡才能買得到呢」、「他把自己當明星了」、「我想用這張圖當作聖誕賀卡」、「簡直就像是專輯封面」。